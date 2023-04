A Monza in un anno sono raddoppiate le violenze sessuali

Sono state tredici le violenze sessuali denunciate alla polizia di Stato a Monza nell'ultimo anno. In precedenza, solo un anno prima, erano state 7, con un dato che tra il 30 marzo 2022 e il 30 marzo 2023, è quasi raddoppiato. I numeri emergono dal report diffuso dalla questura di Monza in occasione del 171esimo anniversario della polizia di Stato. Un documento con i numeri e il bilancio di tutta l'attività di intervento e di indagine di un intero anno sul territorio. Insieme alle 9.748 chiamate al numero unico di emergenza e alle 3.242 denunce querele ricevute negli uffici con 45 arresti e 274 denunce a spiccare è proprio il dato relativo al reato di violenza sessuale. E per alcuni episodi i responsabili sono stati subito individuati e arrestati dai poliziotti.

Il dato in aumento rispetto allo scorso anno era stato rilevato anche dalla prefettura che a novembre aveva presentato il bilancio del trend della delittuosità sul territorio provinciale. Diciannove. Tanti erano stati i casi di violenza sessuale denunciati (tra carabinieri e polizia) solo nell'area di Monza (comuni del circondario compresi) nel 2021. Un dato in aumento, se confrontato con il triennio passato. Nel 2019 infatti erano stati tredici gli episodi registrati.

Le violenze a Monza

A fine giugno era capitato a una trentenne che stava facendo jogging al parco. Mentre camminava un uomo l'ha bloccata da dietro, l'ha scaraventata a terra e ha tentato di stuprarla, strappandole le mutande. Lei ha urlato e ha richiamato l'attenzione di un'altra donna che a quell'ora della mattinata si trovava tra i sentieri dell'area verde cittadina a camminare. E in pochi istanti è arrivata anche la polizia che ha soccorso la donna e poi ha avviato le ricerche. Pochi giorni dopo l'uomo, un 43enne dello Sri Lanka con precedenti per analoghi reati sessuali, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Monza.

A inizio settembre poi è successo di nuovo, questa volta in centro città. E il responsabile - un 26enne di origine marocchina - è stato fermato e arrestato. Non ha fatto nemmeno in tempo a scappare perchè è stato bloccato dai poliziotti che hanno sentito le urla della vittima proprio passando di lì, in via Pavoni, per un servizio di controllo. Intorno a mezzogiorno la donna, una 35enne, stava parlando al telefono con un'amica, in strada, quando all'improvviso qualcuno l'ha afferrata per un braccio e l'ha spintonata contro una ringhiera mettendole le mani al collo e iniziando a toccarle le parti intime.

Nel novembre del 2022 poi gli agenti della questura di Monza hanno dato esecuzione a un provvedimento di applicazione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di aver perpetrato atti sessuali nei confronti di una ragazza minore, fin dall’età di 11 anni.