Cantanti, attori e non solo: ecco tutti i vip al Gran Premio di Monza

Motori e vip. Chi c'era a Monza ad assistere al Gran Premio di Formula Uno domenicva 3 settembre? Da sempre l'appuntamento del calendario della Formula Uno richiama in città tifosi, appassionati e anche personaggi del mondo dello spettacolo insieme alle autorità. Già sabato era stato avvisato il frontman dei Maneskin, Damiano David, che ha incontrato anche Charles Leclerc nella Scuderia Ferrari e ha assaggiato la pizza dei ragazzi di Pizzaut prestandosi anche allo scatto di una foto ricordo. Oltre a lui è stato immortalato anche il cantante Fabio Rovazzi, insieme a Carlos Sainz che ha portato la Ferrari alla pole position al termine delle qualifiche di sabato. A Monza anche Gabry Ponte che farà ballare i tifosi con un djset in griglia e sul podio.

Tra i volti del mondo dello sport a Monza la campionessa di sci Sofia Goggia, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali. E a Monza è atteso anche Gianmarco Tamberi, altista campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023. E tra le autorità che non hanno mancato l'appuntamento di Monza anche Giovanni Malagò, presidente del Coni.

All'appuntamento di Monza non è mancata la premier Giorgia Meloni che al suo arrivo in città ha detto: "La situazione è complessa da maneggiare, ma il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione, perché abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione". Insieme a lei anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. A confermare la sua presenza anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

A poca distanza dalla griglia di partenza anche Lapo Elkan. Tra i volti del cinema nei paddock anche Carlo Verdone. Il più atteso però era Brad Pitt. In autodromo infatti proprio in questi giorni sono in corso le riprese del film Apex, prodotto da Apple Studios, che vede protagonista proprio il divo di Hollywood nei panni di un pilota della Formula Uno. E l'autodromo di Monza, così come già successo per Silverstone in occasione del Gp, è stato scelto come set per le riprese del film che hanno preso il via proprio giovedì 31 agosto. Ed erano tanti i ifosi e i fan che speravano di incontrare proprio qui a Monza l'attore americano.

