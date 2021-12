A lezione di "polizia", studenti monzesi poliziotti per un giorno

A lezione di "polizia". Gita speciale lunedì mattina per gli studenti della scuola elementare dell'istituto comprensivo San Fruttuoso di Monza, poliziotti per un giorno. Sono arrivati ​​in questura a bordo dell'autobus della polizia di Stato, hanno visitato gli uffici di via Montevecchia e la sala operativa dove ogni giorno gli agenti rispondono alle richieste di intervento e di aiuto dei cittadini. Poi, come veri agenti in missione speciale, sono saliti sulle auto della polizia.

Nella mattinata di lunedì 20 dicembre, la questura di Monza e della Brianza ha aperto le sue porte agli alunni della scuola elementare dell'istituto comprensivo San Fruttuoso di Monza. I piccoli hanno la richiesta centrale operativa e l'osservazione dell'attività degli operatori che ricevono le richieste di intervento di diritto alla cittadinanza e coordinatore l'attività degli equipaggi in servizio sul territorio. Hanno visto da vicino e sono saliti a bordo delle vetture della Polizia di Stato e hanno conosciuto anche il cane-poliziotto e le sue doti speciali.