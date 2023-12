Sindaci e amministratori locali in visita al carcere di Monza insieme all'associazione "Nessuno Tocchi Caino". Sono stati diversi i rappresentanti dei comuni del territorio che insieme ai dirigenti nazionali dell’associazione, Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, lunedì mattina hanno fatto visita alla casa circondariale di via Sanquirico. Tra i presenti Francesco Cereda di Vimercate, Alberto Rossi di Seregno, Maurizio Bono di Arcore, Mauro Capitanio di Concorezzo, Mauro Colombo di Bellusco, il consigliere regionale Gigi Ponti, il consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo, le consigliere comunali di Monza, Sarah Brizzolara, e di Cesano Maderno, Silvia Boldrini, l’ex parlamentare Roberto Rampi, oggi dirigente di Nessuno Tocchi Caino.

"Nel quotidiano lavoro sul carcere e le sue condizioni, e per far conoscere fuori che cosa sia davvero la realtà carceraria in Italia quella di oggi ha rappresentato una tappa particolare per l’attenzione così corposa di rappresentanti dei Comuni del territorio di colori politici diversi, che permetterà un lavoro, a partire dall’anno nuovo, su possibili progetti che diano opportunità di lavoro e migliorino lo stato del Carcere di Monza, con i suoi 700 detenuti, quasi il doppio di quella che è la capienza regolamentare dell'istituto, di cui pochissimi che riescono a lavorare, molti dei quali in attesa di giudizio, e quasi per la metà stranieri" spiegano dall'associazione.

"I diversi livelli di organizzazione interna hanno messo in luce non solo le difficoltà della struttura e del sovraffollamento. In particolare nella sezione che vede l’inserimento della terza branda nella cella prevista per due persone, rende impossibile persino i movimenti. Completamente diversa dalla sezione LUCE di recente ristrutturazione che è un esempio di come, anche solo rispettando la normativa vigente, cosa quasi mai possibile nella maggior parte dei penitenziari, si potrebbero comunque creare delle condizioni di dignità che cambiano la vita di detenuti e operatori penitenziari e anche le prospettive di reinserimento nella società".

Ad accompagnare i sindaci e gli amministratori locale lunedì mattina è stata la direttrice, Cosima Buccoliero e il comandante della polizia penitenziaria.