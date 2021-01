Ospedale di Vimercate, da oggi le visite sono anche “a distanza” con la telemedicina

Visite da remoto, a distanza, per raggiungere anche quei pazienti che - a causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus - sono impossibilitati a presentarsi in ospedale. Sarà attivao a partire del prossimo 11 gennaio il nuovo servizio di telemedicina (con televisita e teleconsulto) della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vimercate.

L’obiettivo è “far fronte – spiega Il direttore della struttura Christian Cotsoglou - alla continua richiesta di pazienti oncologici, per lo più extra-regionali, che a causa delle restrizioni imposte per la pandemia da Covid -19 incontrano sempre maggiori difficoltà, logistiche ed economiche, ad effettuare visite in presenza presso i nostri Ambulatori Divisionali”.

Come accedere al servizio?

“Il paziente - racconta il primario - dovrà contattarci all’indirizzo mail chirurgia.oncologica.telematica@asst-brianza.it ,allegando i propri dati anagrafici e recapiti telefonici, nonché la richiesta dematerializzata del proprio medico curante contenente eventuali esenzioni per reddito o patologia e la richiesta di prestazione “ CONSULTO CHIRURGICO ONCOLOGICO CON VISIONE DI DOCUMENTAZIONE “ in caso di 1° valutazione o “RIVALUTAZIONE ONCOLOGICA DI CONTROLLO” in caso di valutazioni successive”.

Costi e modalità

Inoltre dovrà allegare ricevuta di pagamento del ticket della prestazione, qualora non esente, dell’importo di 22,50 € come 1° consulto e di 17,90 € per i successivi consulti: questi importi sono equivalenti alle medesime prestazioni in presenza ambulatoriale. Il pagamento potrà essere effettuato o mediante bonifico bancario (telematico con home banking o allo sportello) sul conto corrente dell’ASST Brianza, presso Banca Popolare di Sondrio, Ag. Vimercate (IBAN: IT08 P056 9634 0700 0001 1000 X62) oppure mediante il sistema PAY- PA presso gli esercenti convenzionati (Sisal o analoghi). Il paziente verrà ricontattato via mail dal personale medico che gestisce la sua richiesta e, successivamente, per l’appuntamento di televisita concordato con lui sulla base delle rispettive disponibilità.