Tragedia alle cascate dell'Acquafraggia: chi è la vittima e la (probabile) causa della tragedia

E' Patrizia Pepè, 42 anni originaria di Reggio Calabria ma residente a Seregno, la donna che domenica 13 giugno è morta precipitando alle cascate dell’Acquafraggia di Piuro, in Valchiavenna. All'origine della tragedia, probabilmente, la decisione della donna di uscire dal sentiero per scattare una foto.

Il sindaco di Piuro, Omar Iacomella, sulla sua pagina Facebook spiega che la donna si trovava fuori dai sentieri indicati ed è stata scaraventata dalla corrente fino al primo salto della cascata.

“Dalle prime ricostruzioni – scrive il primo cittadino – pare che la donna abbia scavalcato la delimitazione (dei sentieri, ndr) in acciaio e abbia attraversato la parte sommitale della cascata a piedi nudi. Cosa assolutamente vietata dal regolamento e dai cartelli segnaletici”.

Il sindaco Iacomella ha inviato le condoglianze ai familiari della vittima, e ha invitato però alla massima cautela quando si va in montagna. “La montagna non è un luna park – prosegue -. È meravigliosa ma va frequentata con saggezza, perché purtroppo possono accadere tragedia come quella di oggi”.

Intanto resta in gravissime condizioni il compagno della donna, 37 anni, residente in Piemonte. Come riporta SondrioToday l’uomo dopo aver visto la compagna scivolare, travolta dalla forza dell'acqua (in questi giorni impetuosa visto il caldo estivo) si è immediatamente gettato per tentare di salvarla. Tutti e due sono precipitati per una cinquantina di metri, fermandosi in una pozza sotto il primo salto.

La donna è deceduta, l’uomo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Gravedona in gravissime condizioni. Sia il ferito, sia la persona deceduta sono stati recuperati dai tecnici del Soccorso alpino di Chiavenna e dall’équipe dell’elisoccorso di Sondrio. Operazioni di recupero complesse, sotto gli occhi dei numerosi avventori del parco delle cascate.