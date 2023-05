Donna distribuisce volantini no vax (con una svastica) in un supermercato in Brianza

"Infarti e miocarditi, non può essere la normalità, proteggete i vostri figli, questo vaccino uccide". E poi una svastica all'interno del simbolo dello slogan "Fuck Agenda 2030". Questo il contenuto di alcuni volantini no vax distribuiti, senza autorizzazione, in un supermercato a Lentate sul Seveso, in Brianza.

L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio e i carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti, identificando poche ore dopo la donna. La signora sarebbe entrata nel negozio e avrebbe disperso i volantini tra le corsie e gli scaffali e poi avrebbe affisso alcuni adesivi anche alle vetrine per poi sparire e far perdere le sue tracce. Un blitz che rimanda a argomentazioni riconducibili agli ambienti no vax dove è apparsa anche una svastica all'interno dello zero della parola 'Agenda 2030'.

"Adesso mangerai anche scarafaggi" si legge negli adesivi affissi. Sui fogli figura il simbolo del gruppo "Vivi - Forza di lotta non violenta per la libertà", già noto per altre simili iniziative di stampo no vax.

A permettere ai militari di identificare la signora sono state anche le immagini dell’impianto di video-sorveglianza del supermercato e le testimonianze dei clienti che hanno indicato la vettura della donna permettendo di risalire alla sua identità. Si tratta di una 58enne originaria di Cermenate con precedenti per deturpamento e imbrattamento.

La donna sarà sanzionata ai sensi dell’articolo 663 del codice penale per distribuzione e affissione abusiva di volantini e manifesti.