"Monza è casa nostra": il volantino che ieri sera circolava allo stadio

Prima ancora della delusione per quel risultato che all’ultima azione ha privato il Monza del pareggio, all’U-Power Stadium ieri sera già circolava l’amarezza per i 18 Daspo emessi dal questore dopo i fatti del post partita Monza-Napoli dello scorso 6 aprile che ha visto lo scontro tra le due tifoserie.Un volantino non firmato, ma dove il messaggio è ben chiaro: “Da oggi le cose cambiano. Ci riprendiamo le nostre strade, ci riprendiamo la nostra città, perché una cosa deve essere chiara a tutti: Monza è casa nostra!”.

L’accusa è nei confronti del servizio d’ordine “che anziché tutelare il tifoso di casa, lo pone in condizioni di pericolo. È una situazione di imbarazzo e di disagio che non siamo più disposti a tollerare: che ci venga detto in casa nostra di andare via dalle strade e dai nostri bar non è cosa accettabile”, si legge sul volantino. Il riferimento è alla vicenda del post partita di Napoli quando un pullman di tifosi è passato davanti al bar dei supporter del Monza, con lo scontro tra le due tifoserie che ha visto un commissario capo finire in pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni e 4 poliziotti della Mobile sono stati dimessi con prognosi di 14, 10, 5 e 3 giorni.

“Le tifoserie ospiti che vengono a Monza sono libere di transitare per il quartiere e il fatto che si creino o meno momenti di tensione dipende solo da quanto la tifoseria di turno sia civile e rispettosa”, si legge ancora sul volantino. Purtroppo il 6 aprile lo scontro è avvenuto. “A noi non interessa il comportamento dei napoletani, facciano quel che credono – prosegue il volantino – A noi interessa che un quartiere dalla nostra città (Cederna-Cantalupo, ndr) popolato da parecchi tifosi monzesi non sia ostaggio di un servizio d’ordine che anziché tutelare il tifoso di casa, lo pone in condizioni di pericolo. È una situazione di imbarazzo e di disagio che non siamo più disposti a tollerare”.

Ieri mattina, domenica 21 aprile, sulla passerella ciclopedonale di viale Stucchi era comparso uno striscione (poi prontamente rimosso dalla polizia di Stato) sul quale c’era scritto “Non sei capace…. Il quartiere lo difendo a modo mio. Tanto dirai che a sbagliare sono io”. Striscioni con il medesimo messaggio e gli stessi toni erano apparsi anche nelle vie limitrofe allo stadio: “Il quartiere si è stancato: Non ci deve tutelare la curva ma lo Stato”.

Il problema della sicurezza durante le partite casalinghe del Monza era già salito alla ribalta delle cronache in occasione del consiglio comunale dell’8 aprile quando l’ex sindaco Dario Allevi (Noi con Dario Allevi) e il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni – entrambi grandi tifosi del Monza e abituali frequentatori dello stadio – avevano denunciato il libero transito delle tifoserie nei punti sensibili del quartiere. Anche in merito a questo problema di ordine pubblico Allevi e Arbizzoni, sostenuti da tutta la coalizione di centrodestra, avevano chiesto un incontro con il questore Salvatore Barilaro.

Il volantino distribuito allo stadio (immagini Monza News)