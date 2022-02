Non solo controlli, in centro al fianco dei carabinieri anche i volontari

Le divise dei militari in servizio, impegnati nei servizi di controllo, e quelle dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sabato mattina doppio presidio di sicurezza in centro Monza grazie al servizio coordinato dell'Associazione Nazionale Carabinieri e Arma territoriale.

In centro, nel cuore del capoluogo brianzolo, in concomitanza con il servizio di pattuglia a piedi predisposto dalla stazione carabinieri di Monza, il Nucleo Volontariato dell'Anc cittadina ha effettuato un presidio di visibilità e di segnalazione. "Ottimo il ritorno alla iniziativa posta in essere con diverse testimonianze di apprezzamento da parte dei cittadini" hanno commentato dall'Associazione.