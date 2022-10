Che cosa ci fanno mezzi e soccorritori in centro a Monza

In centro operatori e mezzi. Le tute gialle della protezione civile, ma anche degli altri enti, forze dell'ordine e associazioni che in caso di allagamenti o altre calamità intervengono tempestivamente. Uomini e mezzi che fin da questa mattina, sabato 15 ottobre, sono presenti in piazza Roma e hanno attirato l'attenzione e la curiosità dei monzesi.

Nessun disastro, ma semplicemente una giornata di sensibilizzazione e di informazione sull'importanza della protezione civile e sul prezioso lavoro che i volontari compiono. Per tutta la giornata di oggi a Monza nella piazza dell’Arengario saranno presenti mezzi e uomini della protezione civile, della polizia locale, i vigili del fuoco, i volontari della Croce Rossa di Monza, delle associazioni Brianza 3.0 e Salvagente Italia, gli operatori di Ats e Sert, i nonni civici.

L'iniziativa monzese è inserita nella Settimana della protezione civile promossa in tutta Italia. In collaborazione con il FAI (Fondo ambiente italiano) di Monza è stato predisposto un percorso itinerante lungo il Lambro, per raccontare da un lato la storia di alcuni luoghi simbolo della città e dall’altro di come questi luoghi possano diventare “centri di pericolo” in occasione degli eventi di piena del fiume. Il percorso riguarda tutto il tratto del fiume monzese ma per questa prima edizione si concentra in particolare sul ponte delle Grazie, quello di via Annoni e il ponte dei leoni. Sono stati posizionati cartelli che riportano, oltre ad una breve descrizione, un QR-Code che consente di accedere a brevi filmati divulgativi realizzati per l’occasione dal FAI e dall’ufficio comunale della protezione civile.

“Questa è un’occasione preziosa per proseguire l’attività di sensibilizzazione per ciascuno di noi cittadini, a partire dai più giovani, affinché possiamo adottare comportamenti consapevoli e responsabili nei momenti di emergenza -. commenta il sindaco Paolo Pilotto -. Ringrazio tutti i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per dedicarsi alla salvaguardia del nostro territorio e che nei momenti di emergenza si occupano dell’incolumità di tutti noi”.