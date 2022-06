A Monza cede ancora l'asfalto. Fortunatamente senza aver provocato danni a cose e persone. La segnalazione è arrivata questa mattina, sabato 4 giugno, alla redazione di MonzaToday. Il fatto è accaduto intorno alle 10 in via Lecco angolo via Raiberti.

Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia locale di Monza che hanno messo in sicurezza l'area e chiuso un lato della strada. Non ci sono ripercussioni sul traffico. In molti hanno scelto il ponte del 2 giugno per lasciare la città.

Un mese fa un altro cedimento. Era il 9 maggio quando nella grande intersezione tra via Cavallotti e via Manzoni un'auto era finita con lo pneumatico anteriore in una voragine che si era aperta improvvisamente nella strada. Quella volta, invece, l'automobilista si era preso un grande spavento e l'incidente aveva creato seri rallentamenti al traffico cittadino.