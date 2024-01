Voragine in viale Campania: tecnici al lavoro, gli ultimi aggiornamenti

Nel pomeriggio di domenica 31 dicembre il disastro: in viale Campania a Monza si era aperta una grande voragine in mezzo alla strada, tanto che era stata necessaria la chiusura alle auto della grande arteria cittadina. Sul posto si era immediatamente recato anche il sindaco Paolo Pilotto per capire la gravità della situazione.

Dalle prime ore di questa mattina, martedì 2 gennaio, le squadre dei tecnici dell’Ufficio Gestione Fognature di BrianzAcque stanno lavorando per riparare il crollo parziale del collettore fognario sottostante. "Serve un intervento strutturale per il ripristino - si legge nella nota ufficiale diffusa dal comune di Monza nella tarda mattinata di martedì 2 gennaio - secondo quanto stabilito a seguito delle verifiche prontamente eseguite dopo il cedimento della grossa tubazione nel tratto compreso tra via Philips e la rotonda di San Fruttuoso. La dimensione, la posizione e la portata del collettore richiedono la realizzazione di un manufatto ad hoc per risolvere la situazione e non consentono un facile ripristino; inoltre, la presenza di diversi sottoservizi rende ancora più delicato e complesso l’intervento. Le attività per la riparazione del cedimento saranno effettuate con il collettore in esercizio, senza interrompere il flusso fognario così da evitare ulteriori problemi per il servizio. BrianzAcque è in costante rapporto con la polizia locale di Monza al fine di coordinare le attività di ripristino ed individuare le migliori varianti alla circolazione viabilistica".