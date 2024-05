A Monza si apre ancora una voragine in strada

A Monza si apre nuovamente una voragine in mezzo alla strada. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio verso le 17, in via Molise. L'autista di un autocarro, impegnato in una manovra, è finito con le ruote posteriori sul marciapiede dove si è aperta una voragine. Una delle ruote posteriori è finita nella grande buca.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza, supportate poi dai colleghi del comando di Bergamo che con l'autogru sono stati impegnati nel recupero del grande mezzo.

Il pensiero è subito corso al 31 dicembre 2023: la sera di San Silvetro in viale Campania si è aperta una grande voragine. I lavori per la sistemazione del danno e della strada sono proseguiti per oltre 4 mesi. Solo lunedì 13 maggio la grande arteria stradale monzese riaprirà al traffico. Un'altra grande voragine si è aperta nelle scorse settimane a Biassono: grande spavento e tragedia sfiorata con un suv finito nella buca con le ruote posteriori.