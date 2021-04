Imbratta il muro del Mulino del Cantone nel Parco di Monza, denunciato 24enne

Un ragazzo di ventiquattro anni, originario della Lettonia, residente a Vedano al Lambro, martedì pomeriggio è stato sorpreso dagli agenti della Questura di Monza all'interno del Parco mentre munito di bomboletta spray, pennello e vernice nera, imbrattava il muro della cascina di via Mulino del Cantone.

L'intervento è scattato pochi minuti prima delle 18 in seguito alla segnalazione di un passante. Al momento dell'arrivo dei poliziotti il ragazzo aveva ancora in mano la bomboletta e il pennello ma di fronte agli agenti si è discolpato, dicendo di non pensare di commettere un reato in quanto riteneva che il casolare fosse abbandonato.

Gli strumenti "artistici" sono stati sequestrati e per il 24enne è scattata una denuncia per imbrattamento. Il parco di Monza inoltre - specificano dagli uffici di via Montevecchia - "è interamente tutelato come bene monumentale sia dal punto di vista architettonico che vegetativo".