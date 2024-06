Crociere in yacht da 170mila euro nei mari italiani, equipaggio con reddito di cittadinanza

Suite esclusive, servizi di lusso, appena 12 ospiti e un prezzo tra 140mila e 170mila euro a settimana. Sono le crociere esclusive offerte da una società finita nel mirino della guardia di finanza. La società utilizza due yacht da 40 metri, gestiti da un equipaggio di 9 persone incluso il comandante, con capienza, appunto, di 12 ospiti. Ha sede a Malta e si avvale di un professionista brianzolo per la gestione contabile: un particolare che ha fatto scattare l'attenzione dei finanzieri.

Le fiamme gialle hanno scoperto che, almeno negli ultimi cinque anni, le attività di noleggio sono avvenute tutte in Italia, tra Costa Smeralda, Golfo di Napoli, Costiera Amalfitana, Capri e Cinque Terre. La residenza all'estero serviva dunque all'impresa soltanto per evadere le imposte sul reddito prodotto in Italia, mentre l'effettiva direzione aziendale avviene in provincia di Como. E, se comandanti e equipaggio sono risultati totalmente sconosciuti al Fisco, due membri dell'equipaggio hanno percepito il Reddito di cittadinanza.

I redditi non dichiarati corrispondono a circa 7 milioni. I responsabili sono stati denunciati per omessa dichiarazione di redditi superiori a 50mila euro.