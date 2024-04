Zakaria Atqaoui condannato a 24 anni per l'omicidio di Sofia Castelli

Zakaria Atqaoui è stato condannato a 24 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del Tribunale di Monza per l'omicidio di Sofia Castelli. Il giovane, 23 anni, aveva ucciso l'ex fidanzata nel sonno nella sua casa di corso Roma a Cologno Monzese, all'alba del 29 luglio 2023. La richiesta della pm Emma Gambardella di ergastolo è stata accantonata, sostituita da una pena più lieve.

All'imputato erano state contestate le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi legati al fatto che Atqaoui non aveva accettato la fine della relazione, e dell'uso del mezzo insidioso essendosi nascosto per ore nell'armadio della camera di Sofia e poi assalita nel sonno.

L'omicidio

Il 29 luglio 2023 Sofia Castelli era tornata da una serata in discoteca con un'amica. Entrambe erano salite a casa di Sofia e si erano messe a letto. Non sapevano che nell'armadio della camera era nascosto l'ex ragazzo della vittima, che non accettava di essere stato lasciato. Zakaria Atqaoui è uscito dal suo nascondiglio quando le due ragazze si erano addormentate, ha accoltellato Sofia più volte poi è uscito di casa (nella quale si era introdotto con un mazzo di chiavi in suo possesso). Subito dopo si era costituito.