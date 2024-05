Un caso sospetto di febre Dengue: a Carate Brianza scatta la disinfestazione straordinaria. A disporre le misure preventive in seguito alla segnalazione da parte di Ats Brianza è un'ordinanza a firma del sindaco che chiede di effettuare entro il 31maggio 2024 "un intervento di disinfestazione su suolo privato e pubblico all’interno di un’area compresa entro 200 metri di raggio intorno all’abitazione del caso sospetto di Dengue con la ricerca e rimozione di focolai larvali domestici e non domestici e trattamenti adulticidi".

"Considerato che la febbre da virus Dengue è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare del genere Aedes albopictus" - si legge nel documento - "ordina a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive ein generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate: di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfestazione (Ditta A&V Ecology srl) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, dalle 23.00 del giorno 28/05/2024 fino al termine degli interventi, salvo diverse disposizioni successive, ordina inoltre di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali perevitare che tali focolai abbiano a riformarsi".

Tra le precauzioni: "Tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili; o in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone; o all’aperto utilizzare repellenti cutanei per uso topico, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo". Per chi viola le disposizioni previste multe da 25 a 500 euro.