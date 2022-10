Il computer va in tilt: raffica di multe per chi ha il pass

Il sistema informatico è andato in tilt e ha 'cancellato' anche le targhe dei veicoli autorizzati a transitare nelle aree Ztl. Il fatto è accaduto la scorsa estate, ma la segnalazione alla redazione di MonzaToday è arrivata solo pochi giorni fa.

Dalle informazioni raccolte sembrerebbe che nei mesi scorsi ci sia stata una disfunzione nel sistema controllo Zona traffico limitato gestito da Monza Mobilità, la società interamente partecipata dal comune di Monza che gestisce mobilità e parcheggi. Un problema che per i cittadini si sarebbe trasformato in multe. In molti infatti si sarebbero rivolti al comando della polizia locale dopo aver ricevuto la sanzione per essere passati nelle zone Ztl pur essendo in possesso di regolare pass. Un disguido che per molti monzesi si è concretizzato in multe: c'è chi sarebbe passato anche quattro volte in una giornata sotto la telecamera non pensando certo di incorrere in sanzioni.

Così che nelle calde settimane estive molti monzesi si sono rivolti al comando della polizia locale. Muniti della documentazione che accertava la regolarità del loro passaggio nelle aree Ztl, speravano di vedersi annullare la sanzione. Ma la soluzione non è stata così immediata. Da quanto appreso da MonzaToday i cittadini sarebbero stati prima indirizzati alla sede di Monza Mobilità in via Cernuschi per ritirare un modulo giustificativo, e poi rimandati al comando di via Marsala dove presentare il ricorso al prefetto. Alcuni, spaventati delle lungaggini della burocrazia, hanno comunque preferito pagare la multa.

In merito a questa vicenda siamo in attesa di ricevere chiarimenti dal comune di Monza.

Notizia in aggiornamento