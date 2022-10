"La Ztl non serve a niente: ecco cosa fare per riportare ordine in via Bergamo"

L'ordinanza è entrata in vigore 15 giorni fa, ma subito sono iniziate le lamentele. E c'è chi boccia il provvedimento abbracciato dal comune di Monza che fino al 31 dicembre trasforma la via Bergamo (più nota come il borgo della movida) in Zona a traffico limitato. Tutti i giorni (tranne il lunedì) è vietata la circolazione lungo la via dalle 19.30 alle 24. L’accesso resta garantito, naturalmente, ai residenti e agli esercenti delle attività commerciali.

Ma sono proprio alcuni residenti che dicono no a questa scelta che come era stato illustrato nella nota ufficiale del comune di Monza era stata presa anche per tutelare chi vive nel borgo. "Mira da un lato a contemperare la vivacità di una delle zone più frequentate della città - dove si registra una concentrazione importante di locali - e dall’altro a garantire la sicurezza e la tranquillità di chi risiede in quell’area" avevano spiegato dal municipio.

Ma sembrerebbe che, proprio chi doveva essere tutelato, non solo si ritrova a dover far fronte ai problemi di un tempo (schiamazzi, risse, atti di vandalismo dopo la mezzanotte e fino all'alba) ma ogni giorno deve far fronte a diversi disagi. Proprio come ha spiegato una residente a MonzaToday: dopo appena due settimane dall’introduzione della Ztl è già esasperata. "Siamo prigionieri in casa nostra - spiega -. Con questo provvedimento si creano disagi soprattutto ai residenti più fragili. Ci sono figli che devono andare a prendere o portare in auto i genitori anziani a casa, ma che non vivendo in via Bergamo non la possono percorrere. Il vero problema di via Bergamo sono i ragazzi e gli adulti che si ubriacano ben oltre la chiusura dei locali. Sono loro che da mezzanotte in poi devastano, gridano, e sporcano non chi frequenta la via e i locali la sera. Se il problema è dopo la mezzanotte, che senso ha chiudere un'intera via dalle 19.30 alle 24 creando seri disagi a chi ci vive?".

Per la lettrice la soluzione è semplice. "Una volta individuato il reale problema basta avere un po' di buon senso - conclude -. I divieti e i controlli in loco servono dopo la mezzanotte e devono proseguire fino all'alba. Altrimenti basterebbe 'trasferire' i locali più 'movimentati' della via della movida in una zona non residenziale dove chi vuole divertirsi può farlo fino alle 6 del mattino senza recare disturbo a chi dorme. Via Bergamo è una strada stretta che si affolla facilmente".