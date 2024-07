Domenica 6 ottobre la 3^ Lions running, la gara più bella di sempre, la solidarietà è fatta di passi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme” Proverbio anonimo MONZA – Vuole arrivare lontano la 3^ Lions Running, la gara più bella di sempre che domenica 6 ottobre torna per aggiungere un altro passo all’obiettivo solidarietà. L’ultima edizione ha raccontato una storia di successo realizzato da una grande macchina organizzativa, quella del Lions Club Lissone con la collaborazione della ASD Gamber de Cuncuress ed il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Reggia di Monza, che ha trasformato una domenica di sport in emozioni e solidarietà sullo sfondo dello splendido scenario del Parco di Monza. LA GARA – Lo scorso anno sono stati più di mille i partecipanti che hanno colorato il parco di Monza di giallo e blu, i colori sociali del Lions Club International, condividendo fatica e quel senso di benessere che accompagna le buone azioni. L’evento conferma la finalità di raccolta solidale verso ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus. Si potrà scegliere tra due storici percorsi del Parco di Monza, 5 o 10 km, entrambi con partenza e arrivo da Cascina San Fedele all’interno del Parco e di semplice percorribilità e senza obbligo di certificato medico agonistico e tesseramento presso la federazione italiana di atletica leggera. Attese, dunque, famiglie con bambini, anche con passeggino, festosi e dolcissimi quattrozampe, purché al guinzaglio, e quanti abbiano voglia di trasformare una domenica di inizio autunno in un’occasione di entusiasmarsi correndo o passeggiando con la propria famiglia o con i propri amici. POLISPORTIVA SOLE A.S.D. - Dal 2010, si propone di realizzare un progetto sportivo che favorisca la piena integrazione tra il mondo dello sport e quello della disabilità intellettiva dove lo sport diviene strumento educativo e socializzante. In alcune discipline, inoltre, atleti senza disabilità (Partner) si misurano con quelli con disabilità nello sport Unificato: quest’ultimo diventa così mezzo di crescita e inclusione sociale. Le attività di Polisportiva Sole (Baby Sport Lab Presciistica, Basket, Bocce, Sci Alpino, Trekking, Ginnastica artistica e ritmica) prevedono allenamenti condotti da tecnici specializzati (alcuni sono tecnici nazionali di Special Olympics) insieme a volontari e competizioni dilettantistiche, nazionali e internazionali. SILVIA TREMOLADA A.S.D. – E’ un’associazione del terzo settore che si occupa fin dal 1984 della promozione dell’attività motoria e sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva. L’associazione opera attivamente avvalendosi di collaborazioni professionali, erogando i propri servizi (Atletica, Bocce, Calcio, Equitazione, Subacquea, Golf, Nuoto, Pallavolo e Tiro con l’arco), nello spirito del volontariato e della collaborazione con le famiglie, a favore di circa 360 ragazzi. LIONS CLUB - Il Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, conta 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club in tutto il mondo. I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. Fondata nel 1917 a Chicago, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». In tutto il mondo, i Lions Club sono al servizio del prossimo. ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte sul sito (CLICCA QUI) e presso attività commerciali la cui lista è consultabile sul sito. Il costo di partecipazione è di 13 euro comprensivo di pacco gara per i primi 1.000 iscritti e che saranno interamente devoluti alle ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni (CLICCA QUI) (che dovranno essere accompagnati da almeno un genitore) ai quali è garantita la T-shirt commemorativa. E’ possibile iscriversi con il proprio quattrozampe per il quale il costo di iscrizione è di € 2.00.