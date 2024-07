Domenica 6 ottobre la 3ᵅ Meda Urban Race con l’istituto auxologico italiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MEDA (MB) - Un appuntamento capace, fin dal primo momento, di valorizzare con successo il rapporto tra sport, inclusione e attaccamento al territorio. Domenica 6 ottobre tornerà a prendersi la scena del calendario podistico lombardo la Meda Urban Race, giunta alla 3ᵅ edizione e curata dalla A&C Consulting con la collaborazione dell’Istituto Auxologico Italiano della città brianzola. Si prospetta una due giorni all’insegna dell’inclusione e del dialogo, attraverso attività condivise, tra gli sportivi normodotati e i cittadini con disabilità. Saranno tre le gare proposte, in modo da soddisfare le possibilità e i gusti di tutti: fiore all’occhiello della manifestazione sarà la 21 km competitiva Fidal con percorso certificato, accompagnata da due prove non competitive, la 10 km e la 5 km aperte a tutti, famiglie e bambini compresi. Le gare coinvolgeranno le strade e gli scorci di quattro comuni: Meda, Cabiate, Seregno, Seveso. GARE E ISCRIZIONI – Se il sabato 5 ottobre vedrà l’apertura del Villaggio Expo, allestito sempre nell’area del Piazzale Auxologico di Meda in Via Pace, sarà domenica 6 ottobre la giornata clou. Dal Piazzale Auxologico, centro nevralgico dell’evento e sede di partenza/arrivo di tutte le prove, alle ore 9:00 scatterà l’attesa 21 km. Successivamente ci sarà spazio per l’energia e l’entusiasmo dei più piccoli che si sfideranno su distanza ridotte a seconda dell’età, mentre alle 9:30 sarà dato il via contemporaneamente alla 5 km non competitiva e alla 10 km non competitiva. Le iscrizioni ONLINE sono già aperte e si potranno effettuare fino a giovedì 3 ottobre, cliccando qui ISCRIVITI. CONVENZIONI PER I GRUPPI – La Meda Urban Race vuole essere una festa dello sport aperta a tutti, di conseguenza punta ad allargare sempre più il proprio bacino di iscritti. Dopo le 2000 presenze del 2023, quest’anno l’intenzione è di coinvolgere un maggior numero di iscritti. Per fare ciò, l’organizzazione ha disposto anche delle convenzioni per i gruppi. Sulle distanze della 21 km competitiva FIDAL e della 10 km non competitiva, i gruppi che raccoglieremo almeno 10 presenze, godranno di uno sconto di 2€ per ogni iscritto. Per scoprire i dettagli visitate la pagina dedicata CONVENZIONI ISCRIZIONI, mentre per dubbi e ulteriori informazioni scrivete alla seguente e-mail: barbara@aecsas.net. INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ – Azioni concrete per coltivare la visione dello sport inclusivo a 360°. Anche quest’anno il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha sposato l’iniziativa: sulla 21km la partecipazione è estesa anche a tutti gli atleti e le atlete tesserate al CIP, mentre nelle due gare non competitive possono partecipare tutte le persone con disabilità, perché a Meda nessuno va in panchina. Auxologico è il grande promotore di una manifestazione che, anche in quest’edizione, sosterrà Avis Meda, ente sanitario estremamente impegnato sul territorio e i cui servizi sono fortemente apprezzati dalla cittadinanza, per i servizi a favore delle persone con disabilità. Auxologico, oltre che nella diagnosi, cura e ricerca biomedica, è fortemente impegnato nella medicina e nella riabilitazione in ambito sportivo (la sede di Auxologico Meda Riabilitazione è espressamente dedicata alla medicina e riabilitazione sportiva con tecnologie d’avanguardia e personale altamente specializzato). Il team di Avis Meda, oltre ad offrire servizi alle persone con disabilità, si occupa principalmente delle donazioni di sangue a tutti coloro che ne hanno bisogno, offrendo un servizio di soccorso per le emergenze sanitarie, un servizio di trasporto sanitario (verso strutture che effettuano esami, ricoveri, visite), e di trasporto sociale (per persone con disabilità dall’abitazione al centro riabilitativo e viceversa) e di assistenza ad eventi sportivi a Meda e nei comuni limitrofi. Il Comune di Meda sostiene attivamente la Meda Urban Race, in particolare promuovendo ed agevolando la pratica sportiva presso gli Istituti scolastici e coinvolgendo nella manifestazione le realtà sportive del territorio.