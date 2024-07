L'azienda brianzola che "regala" 55 milioni di euro al territorio

Non solo l’azienda che produce e vende, ma anche l’azienda che su quel territorio – indirettamente – nel corso del 2023 ha generato un valore condiviso che ammonta a 55 milioni di euro.

55 milioni di euro di valore condiviso

Un risultato importante quello presentato lo scorso 17 luglio da ACinque, la multiutility dell'energia. Il valore condiviso rappresenta l’insieme delle ricadute socioeconomiche e occupazionali dirette, indirette e indotte che le attività del gruppo producono sul territorio, esplicitando i benefici per i cittadini, i consumatori, le istituzioni e tutti gli stakeholder locali. Fra ricadute dirette (le attività sul sistema socio economico locale, 36 milioni), indirette (3 milioni) e indotte (16 milioni), il valore condiviso generato nel 2023 da ACinque sul territorio di Monza e Brianza è pari a 55 milioni di euro e 36,8 milioni di euro sono redistribuiti all’interno del territorio. Dei 349 occupati generati con le attività del gruppo nella provincia brianzola 221 sono all’interno del territorio. Ogni 3 dipendenti la società ha generato 2 occupati aggiuntivi nel resto della filiera e dell’indotto in provincia.

Che cosa fa ACinque

Nel territorio di Monza e Brianza Acinque fornisce gas, energia elettrica, calore e soluzioni energetiche smart.. Tutto è partito in quel lontano 1970 quando a Monza, nell'attuale sede di via Canova, è stato inaugurato lo sportello di Agam. Una storia che prosegue da oltre mezzo secolo e che oggi non si occupa solo della distribuzione del gas (oltre 55 mila utenze servite, 80 milioni di metano erogato), ma anche della vendita di energia elettrica e gas inaugurando proprio a Monza lo Spazio Acinque prototipo per tutti gli sportelli degli altri territori. Acinque gestisce la rete del teleriscaldamento (36 km di estensione, 29mila abitanti equivalenti serviti) alimentata fra l’altro dagli impianti di cogenerazione installati in partnership con il gruppo alimentare Rovagnati e con BrianzAcque: un modello di economia circolare e di efficienza, visto che vengono recuperati e valorizzati i cascami termici altrimenti dispersi (27,6 GWh). Ma non solo: nella città di Monza, per esempio, ha intrapreso un progetto di relamping che riguarda non solo un rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica con la riaccensione di tutti i lampioni e la sostituzione di quelli obsleti, ma anche un progetto di illuminazione "artistica" dei luoghi più importanti. Il tutto utilizzando luci Led con un bel risparmio per le casse del Comune.

"L'importanza di fare rete"

“I risultati raggiunti ci incoraggiano a proseguire lungo la strada tracciata dal piano industriale e da questo riposizionamento strategico con cui

abbiamo inteso riaffermare il ruolo protagonista e proattivo di Acinque quale driver di sviluppo - ha concluso Cetti -. Si tratta di un percorso che non può prescindere dal confronto e dell’ascolto, facendo rete con gli altri attori locali, ciascuno per la propria specificità, così da fornire risposte ai bisogni e fornire gli strumenti necessari per partecipare e incidere nella trasformazione energetica assegnando centralità al territorio stesso. Ecco perché abbiamo organizzato il road show di Scambi di energia che porta nelle città in cui operiamo valore e visione del gruppo Acinque”. Intanto ACinque vanta sul territorio di Monza e Brianza un primato: il 98% dei suoi dipendenti sono assunti con un contratto a tempo indeterminato.