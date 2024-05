Il gruppo bancario brianzolo (con un totale attivo di 18 miliardi) si espande

Banco Desio S.p.A. (“Banco Desio”) ha sottoscritto con Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. (“BPPB”) un accordo per l’acquisto di un ramo d’azienda composto da un totale di 14 sportelli bancari ubicati in Lazio, Lombardia, Veneto, Marche e Piemonte (il “Ramo d’Azienda” o più brevemente il “Ramo”). L’acquisizione del Ramo d’Azienda è coerente con gli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo Banco Desio “Beyond26” volti a consolidare ulteriormente il posizionamento di banca di prossimità nei segmenti di clientela retail e PMI.

L’acquisizione del Ramo d’Azienda permetterà di fare accedere i nuovi clienti ai prodotti e ai servizi del Gruppo Banco Desio ed offrirà un’opportunità di stabilità e crescita professionale ai nuovi dipendenti. Il Ramo d’Azienda include un prodotto bancario lordo al 31 dicembre 2023 pari a circa Euro 870 milioni e circa 17.000 clienti retail e PMI, oltre ad attività, passività e rapporti giuridici ad essi riferibili. L’operazione consentirà un aumento del numero clienti del 3,6%, del totale impieghi del 3,0% e della raccolta totale da clientela ordinaria del 2,4%. La dotazione patrimoniale del Ramo d’Azienda è prevista pari al 16,2% del CET1 e consente a Banco Desio di mantenere un’elevata solidità patrimoniale limitando l’effetto diluitivo sul CET1 del Gruppo Banco Desio bancario a circa 30 bps. Il closing dell’operazione è previsto nel IV trimestre 2024 e il prezzo base pari a Euro 21,9 milioni (ed un badwill pari a Euro 2,6 milioni) è soggetto agli aggiustamenti concordati tra le parti.

L’ottenimento delle sinergie di costo e di ricavo stimate potrà consentire un efficientamento operativo e commerciale con un contributo positivo all’utile netto già dal 2025. L’acquisizione del Ramo è subordinata, tra l’altro, al provvedimento autorizzativo previsto dalla normativa Golden Power. Nell’ambito dell’operazione Banco Desio è assistita da Vitale&Co in qualità di advisor finanziario, da Advant Nctm in qualità di advisor legale e da EY Advisory per le finalità di due diligence.