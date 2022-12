Pericolo licenziamento per 160 lavoratori brianzoli: le ultime novità

Ieri, giovedì 22 dicembre, erano scesi in piazza a Milano a distribuire panini con prosciutto e mortadella per sensibilizzare i cittadini e l'opinione pubblica sul rischio licenziamento. Ma per i 160 dipendenti dell'azienda Vismara di Casatenovo, alle porte di Monza, che rischiavano di ricevere domani - 24 dicembre - una lettera di licenziamento arrivano buone notizie.

A darle, attraverso una nota ufficiale, è la Banca Intesa San Paolo. Nei giorni precedenti l'appello dei sindacati. "Sospendete i decreti ingiuntivi - scrivevano -. Siamo seriamente preoccupati per i 160 posti di lavoro a rischio nello stabilimento Vismara di Casatenovo e chiediamo agli organi competenti di sospendere atti e decreti ingiuntivi, per poter trovare soluzioni necessarie a garantire continuità aziendale e livelli occupazionali”. Un appello diramato dal segretario nazionale della Fai-Cisl Massimiliano Albanese in merito all'evoluzione della lunga vertenza Vismara, riesplosa in questi ultimi giorni.

Ma Intesa San Paolo ha rassicurato. "I crediti della Banca nei confronti di Vismara sono stati riconosciuti interamente esistenti in via cautelare, istruttoria e monitoria da 13 provvedimenti giudiziari dei Tribunali di Reggio Emilia (10 provvedimenti), Treviso (1), Venezia (1) e Lecco (1 decreto ingiuntivo) - si legge nella nota ufficiale -. La Banca, pur avendo ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Vismara, non ha avviato alcuna azione esecutiva contro la società, pur avendone diritto, e ha anzi dichiarato nella causa pendente che non agirà fino a che il Tribunale di Lecco non avrà

deciso l’istanza di sospensione di Vismara. Il 21 dicembre 2022 il Tribunale di Lecco non ha deciso l’istanza di sospensione presentata da Vismara ma ha fissato l’udienza di discussione proprio in quanto la dichiarazione di Intesa Sanpaolo esclude, fino alla sua decisione, qualsiasi pericolo di danno nei confronti di Vismara e dei suoi stakeholders, compresi i dipendenti".

"Infine per quanto noto alla Banca - conclude la nota ufficiale - non risultano depositate istanze di fallimento o di liquidazione giudiziale di Vismara e il giudice non può, per legge, procedere d’ufficio".