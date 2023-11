La multinazionale che aumenta il lavoro in Brianza e avvia il piano di assunzione dei precari

STMicroelectronics punta sulla Brianza. Il colosso della microelettronica conferma l’intenzione di investire sulla sede di Agrate Brianza e di avviare un percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari. Queste alcune delle più importanti novità raggiunte dai sindacati e sottoscritte nel contratto integrativo nazionale firmato pochi giorni fa. Un contratto che non riguarda solo il sito di Agratre ma anche quelli di Catania e di Cornaredo.

Si tratta di un accordo che ha al centro il salario, la stabilizzazione dei lavoratori precari, la riduzione dell’orario di lavoro per alcune tipologie di lavoratori ed anche le politiche industriali e gli investimenti. “È a mio avviso un ottimo accordo di grande qualità - dichiara con soddisfazione Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza -. È stata una trattativa lunga, complicata e per niente scontata. I risultati raggiunti ripagano gli sforzi fatti dai delegati del coordinamento nazionale che, in larghissima maggioranza, avevano sostenuto la piattaforma rivendicativa”.

I principali punti dell'accordo

• Innalzato il massimale del premio di risultato che dagli attuali 3 mila euro arriverà a regime, nel 2026, a 5mila e 500 euro (4mila e 500 nel 2024, 5mila nel 2025, 5mila e 500 nel 2026);

• In aggiunta si è reso strutturale una parte del premio pari a mille euro che verrà erogato in due tranches, la prima di 500 euro a partire dall’1 gennaio 2024 e la seconda dello stesso importo dall’1 gennaio 2025. Questi mille euro che non saranno assorbibili, avranno un’incidenza su tutti gli altri istituti contrattuali;

• È previsto un percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari aprendo alla possibilità di assunzione dei cosiddetti carrellisti che oggi operano in St con forme di lavoro in somministrazione. È previsto anche che coloro che negli ultimi anni hanno lavorato come “summer job” possano entrare in un bacino dal quale attingere per future assunzioni;

• In un’ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è prevista la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori turnisti che hanno più di 58 anni ed un miglioramento delle condizioni di coloro che lavorano su 14 turni;

• Viene confermato il piano di sviluppo dei siti italiani. Viene rafforzata la missione manifatturiera dei siti di Agrate Brianza e Catania. In particolare per il sito brianzolo si concretizzerà il grande progetto della fabbrica avanzata con macchinari in grado di gestire fette di silicio da 300 mm. Continua il grande impulso allo sviluppo dei gestori della potenza (BCD avanzato) e si prefigura la possibilità produttiva di alcuni microcontrollori che attualmente sono tecnologie sviluppate nei siti francesi.

“Nei prossimi giorni – si legge nella nota ufficiale della Cgil - verranno organizzate le assemblee per dare adeguate informazione dettagliata per i lavoratori e le lavoratrici, che saranno chiamati al referendum per validare l'ipotesi di accordo”.