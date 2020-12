Concorezzo, arrivano gli aiuti per le aziende: ecco 100mila euro a fondo perduto

Centomila euro a fondo perduto ai commercianti e piccole e medie imprese di Concorezzo. È quanto verrà distribuito nelle prossime settimane ai 28 imprenditori locali che hanno aderito al bando “Promozione dei Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” di Regione Lombardia cui il Duc-Concorezzo (Distretto Urbano Commercio-Turismo-Servizi Concorezzo) è riuscito ad accedere. I fondi verranno utilizzati per sostenere diversi tipi di spese, dall’avvio di nuove attività del commercio e ristorazione al rilancio di attività già esistenti, dall’adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività, alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività. L'importo massimo che verrà erogato a ogni attività commerciale/imprenditoriale sarà di 5mila euro.



"La soddisfazione per l'importante risultato ottenuto dal bando è grande — ha commentato il vicesindaco e assessore alle attività produttive Micaela Zaninelli —. Numerose sono state le domande pervenute da parte dei commercianti e imprenditori di Concorezzo e ciò dimostra quanto gli imprenditori del nostro territorio siano attivi ed intraprendenti e soprattutto quanto, nonostante il durissimo momento che stiamo vivendo, credano ancora nel futuro delle loro attività e nel nostro amato Borgo. Ringrazio molto tutti i miei collaboratori che in questi mesi hanno lavorato alacremente per raccogliere ed elaborare le domande e soprattutto per l'assistenza prestata nella gestione di ogni singola richiesta. Purtroppo alcune domande non sono state accettate per via di alcuni parametri non rientranti nel bando stesso. La volontà dell'amministrazione è comunque quella di andare incontro a quanti sono interessati da questo genere di aiuti programmando, nei prossimi mesi, ulteriori iniziative proprio in questo ambito con lo stanziamento di fondi dedicati".

Il DUC-Concorezzo è una realtà nata nel 2011 per volontà del Comune in partnership con Camera di Commercio e Confcommercio. Obiettivo del DUC è quello di rilanciare le singole vocazioni territoriali. Il distretto di Concorezzo è sempre stato attivo e presente sul territorio con diverse iniziative per questo motivo Regione lo scorso anno lo ha inserito nell’albo dei distretti attivi, riconoscimento che ha permesso la partecipazione al bando regionale “Promozione dei Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana.