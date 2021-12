In Brianza apre un nuovo supermercato: 11 nuove assunzioni

In Brianza arriva un altro supermercato. A Caponago, in viale Monza, giovedì 23 dicembre 2021 apre Aldi. Si tratta del primo negozio della catena in città e del sesto punto vendita presente sul territorio di Monza e Brianza.

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 21:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00, il punto vendita di Caponago offre 93 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti. Con una superficie di 1.168 m2 e uno store concept studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, il negozio offre un’esperienza di acquisto “smart”. Con il punto vendita ALDI di Caponago, si è contribuito alla riqualificazione dell’area attraverso diversi interventi sulla viabilità in corrispondenza di Viale Monza e Via Galileo Galilei, tra cui la realizzazione di una rotatoria.

In linea con la strategia di sostenibilità intrapresa dal gruppo fin dal suo ingresso in Italia nel 2018, il negozio è certificato con la classe energetica A3 ed è dotato di impianto fotovoltaico di 48,84 kWp. Il nuovo opening di Caponago conferma la Lombardia come prima regione in Italia in termini di espansione di ALDI con 44 punti vendita. Sono 11 le opportunità lavorative create dal negozio, che portano a quota 736 il numero di collaboratori sul territorio lombardo.