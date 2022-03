Alle porte di Monza apre un nuovo supermercato: almeno 50 nuovi posti di lavoro

Ha aperto giovedì 3 marzo a Cinisello Balsamo, nel Milanese alle porte di Monza, un nuovo supermercato. Si tratta del punto vendita Iperal in viale Fulvio Testi con la catena che segna il 50esimo taglio del nastro in negozi in tutta la Lombardia. Nel nuovo supermercato saranno occupati circa 100 addetti, dei quali più della metà alla prima assunzione nel gruppo Iperal.

Il nuovo Iperal di Cinisello Balsamo è un supermercato con un’area di vendita di oltre 2.300 metri quadrati, servito da un ampio parcheggio con più di 250 posti auto. Gli interventi di riqualificazione e ammodernamento dell’edificio sono stati concepiti seguendo le linee guida degli altri punti vendita Iperal: i colori che richiamano la natura, le ampie vetrate e l’utilizzo di materiali ecocompatibili.

Inoltre, si aggiungono l’illuminazione led, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e gli impianti di climatizzazione e riscaldamento che riducono le emissioni inquinanti. Il progetto di Iperal include anche un importante intervento di riqualificazione dell’area circostante: grazie infatti alla videosorveglianza sul parcheggio, verrà dato un servizio ai cittadini che desiderano sentirsi più sicuri, soprattutto nelle ore notturne. Il nuovo supermercato è aperto tutti i giorni dalle 7,30 alle 21 con orario continuato.