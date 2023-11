In Brianza apre un nuovo supermercato

A Vedano al Lambro manca poco al taglio del nastro del nuovo supermercato Iperal. Il punto vendita inaugura il prossimo mercoledì 29 novembre e il nuovo supermercato sorge in via Gramsci 6. In vista dell’apertura del nuovo punto vendita l'amministrazione comunale si era fatta portavoce per conto dell'insegna della grande distribuzione per l'organizzazione di un job day dedicato ai residenti del comune di Vedano al Lambro.

Iperal, avevano spiegato dal municipio, "si è resa disponibile e ha organizzato un apposita selezione al fine di incontrare, conoscere e reclutare i nuovi collaboratori da impiegare nel punto vendita di Vedano al Lambro". Una giornata, tenutasi lo scorso 5 ottobre, dedicata a professionisti del settore, interessati a rimettersi in gioco con una nuova possibilità d’impiego, e a candidati anche senza esperienza, alla ricerca di una prima esperienza lavorativa. Si tratta di una nuova apertura dell'insegna della granda distribuzione dopo la recente inaugurazione di Varedo nell'area dismessa dell'ex Snia, nell'ambito di un progetto di riqualificazione.