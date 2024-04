Il regno dello sport nell'ex palazzo del Mobile: il nuovo mega store in Brianza

Tre piani, sei scale mobili e un ascensore panoramico. Una "scalata" verso l'alto, verso la vetta, quasi a suggerire simbolicamente l'idea della montagna. E' la nuova vita, nel segno dello sport, dello storico Palazzo del Design, l'ex 100 Firme, simbolo dell'arredo della tradizione del mobile della Brianza. Giovedì sera, a Lissone, lungo la Valassina, è stato inaugurato il più grande store a marchio DF Sport Specialist alla presenza del fondatore del gruppo, Sergio Longoni, della sua famiglia, delle autorità locali e di numerosi ospiti tra cui grandi campioni dello sport come l’alpinista Simone Moro, il ciclista e campione di endurance Nico Valsesia, le climber Beatrice Colli e Valentina Arnoldi, lo snowboarder Cesare Pisoni e la sciatrice Carlotta Pedrolini. MonzaToday lo ha visto in anteprima.

Il più grande negozio di sport del marchio: i numeri

Una superficie di vendita di 3500 mq su tre piani e circa trecento parcheggi, 54 dipendenti e 100mila articoli sportivi esposti e in vendita. Il Palazzo dello Sport, da fuori conserva stile e aspetto architettonico dell’edificio originale, conservandone anche la simbolica facciata in mattoni. Imponente sul tetto svetta invece la nuova insegna, visibile già dalla Valassina dove è stata prevista anche una modifica ad hoc per il deflusso del traffico e la canalizzazione diretta nel parcheggio del punto vendita. Cinque anni di lavori, con una pausa durante il periodo di lockdown e una serie di ritardi dovuti all’iter burocratico e al rialzo dei costi delle materie prime, per trasformare il simbolo del design e regalargli una nuova vita, nel segno dello sport.

I lavori

Gli interventi più corposi hanno riguardato la rimodulazione delle altezze dei piani e gli adeguamenti alla normativa antisismica. “Questo ha comportato la rimozione della parte centrale del palazzo per creare un'apertura che permettesse una visione completa di tutti i piani non appena si varcano le porte principali. Inoltre, sono stati installati lucernari per garantire una luminosità intensa all'interno” spiegano dalla società. A Lissone la montagna non c’è ma grazie allo studio degli interni e agli allestimenti, nel nuovo mega store l’esperienza della quota diventa una suggestione e il sistema di scale mobili fino al terzo piano richiama il concetto di salita in montagna. E all’interno c’è una parete di arrampicata che si sviluppa per tutta l’altezza dell’edificio, tutto intorno e sotto le scale mobili dei video wall con diverse proiezioni permettono di immergersi nel mondo dello sport. E la montagna si intravede infine in lontananza, all’orizzonte, al di là della Valassina dove svettano le catene montuose che si riflettono al tramonto sulle vetrate esterne.

La sfida di trasformare il Palazzo del Design in simbolo dello Sport

Il 100 Firme, il palazzo simbolo del design e dell’arredo - e più in generale della tradizione del mobile della Brianza - progettato nel 1955, costruito nel 1958, dopo oltre mezzo secolo di storia è passato nelle mani della famiglia Longoni nel 2019. Una decisione coraggiosa e visionaria per riportare in vita un'icona della città di Lissone per trasformarlo in un nuovo punto vendita DF Sport Specialist, caratterizzato da dimensioni e visibilità completamente diverse rispetto agli altri negozi del brand. “Nel 2019 abbiamo iniziato a considerare l'acquisto di questa proprietà, che era rimasta inattiva per alcuni anni ed era stata messa in vendita” racconta Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist.

“Inizialmente, la nostra visita fu per curiosità, senza l'intenzione immediata di acquistare o aprire un punto vendita, nonostante la sua posizione interessante e attraente. Mia figlia Daniela mi fece però notare che Lissone avrebbe meritato un bel punto vendita, considerato il potenziale già dimostrato dai risultati commerciali del negozio esistente. Nonostante le sfide che si prevedevano, abbiamo deciso così di procedere con l'acquisto, motivati anche dal desiderio di avere una superficie di vendita più ampia, 3500 mq, mai avuta prima in nessuno dei nostri negozi”. Dopo il boom economico degli anni '60 agli anni '90 e nei primi anni del nuovo millennio il Palazzo del Mobile, ha conosciuto un lento e inesorabile declino, fino alla sua chiusura. E poi alla rinascita con l’ambizioso progetto di Sport Specialist e dell’imprenditore brianzolo Longoni che lo ha trasformato da Palazzo del Design a simbolo dello Sport dando vita al più grande store del marchio.

"Con l'apertura di questo nuovo punto vendita, abbiamo così ottenuto una visibilità unica per i nostri prodotti" ha detto Sergio Longoni. Le scelte di arredamento e la disposizione dei prodotti nel Palazzo dello Sport sono, infatti, diverse rispetto agli altri negozi DF Sport Specialist. Tutti in colore legno naturale per richiamare il mondo della montagna e outdoor.

All'inaugurazione erano presenti centinaia di persone: un momento di festa che Sergio Longoni ha scelto di condividere con la famiglia, a partire dalla moglie Silvana, le figlie Daniela e Francesca e i nipoti. Ma anche con i dipendenti che ogni giorno lavorano negli storie e negli uffici che sono stati invitati a festeggiare questo traguardo accanto al fondatore del marchio. Cinquanta nomi, alcuni storici collaboratori, che Longoni ha elencato uno ad uno: tutti professionisti che fanno parte della squadra Sport Specialist che Longoni ha chiamato una "grande famiglia".