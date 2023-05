BrianzAcque: l’assemblea dei soci approva il bilancio 2022

L’assemblea dei soci di BrianzAcque, riunitasi questo pomeriggio nella sede della Provincia di Monza e Brianza , ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2022. Ancora una volta, i numeri confermano la validità della strategia economico finanziaria perseguita dal gestore del servizio idrico di Monza e Brianza. Grazie alla sua capacità di programmazione, adattamento al contesto e resilienza, la società archivia un altro anno positivo, risultato importante per 12 mesi segnati da forti aumenti dei costi energetici e dalla ripartenza delle dinamiche inflattive. L’utile della società si attesta a 2,1 milioni di euro (10 milioni nel 2021) con ricavi aumentati da 95.9 milioni (anno 2021) a 109.8 milioni. Il calo del margine operativo (Ebit) da 10,7 a 2,8 milioni è conseguenza diretta dell’aumento dei costi energetici. In particolare, l’incremento del prezzo medio dell’energia elettrica è stato del 178%, quello del gas del 250%. La forte riduzione dei volumi consumati di gas e luce (-2.722.431 kwh per l’energia, -829.563 mc per il gas) ottenuta grazie ad attente politiche energetiche, non è stata sufficiente a compensare i forti incrementi di prezzo. Le difficoltà del momento non hanno comunque impedito a BrianzAcque di far fronte ai propri impegni in termini di costi di gestione e piani di investimento.

Anche per l’esercizio 2022 le tariffe applicate si confermano tra le più basse del settore a livello nazionale (in media 1,4 euro al metro cubo contro i 2,1 euro del dato nazionale). Nel 2022, l’azienda ha realizzato investimenti per 49,1 milioni di euro pari a 56,8 euro l’anno per abitante, in linea con il 2021. Gli investimenti più corposi hanno interessato il settore fognario (49%) e risultano principalmente legati ad interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento reti. Seguono il settore acquedotto (37%), per il quale di particolare rilievo è la prosecuzione della campagna di sostituzione dei misuratori d’utenza con il “cambio” 15.733 contatori. Negli ultimi tre anni, la società ha sostituito circa il 36% del parco contatori installato. Il comparto depurazione ha assorbito il 9% delle risorse. Di particolare importanza la nascita, a Vimercate, del nuovo impianto di bio-essicamento, che risponde a principi di economia circolare e che permetterà la riduzione di circa un terzo del volume dei fanghi da smaltire. “Conti in ordine, un modello aziendale nel segno della sostenibilità, la prosecuzione delle politiche di investimento a fronte di tariffe tra le più basse d’Italia sono risultati nient’affatto scontati nel contesto di scenari internazionali complessi che investono anche il comparto dell’idrico” – ha commentato il Presidente e AD, Enrico Boerci – “ Nel 2022, la scelta strategica di continuare ad investire nell’ottimizzazione e nell’ingegnerizzazione del servizio è stata coronata da 50 milioni di fondi dal Pnrr per l’ammodernamento e la digitalizzazione di un’ ampia fetta di acquedotti della Brianza. Opere che si inseriscono e accelerano il nostro progetto per la riduzione delle perdite idriche. Con il cambiamento climatico in atto, la disponibilità di acqua tenderà a calare e investire oggi è una scelta fondamentale per garantire questo preziosissimo bene alle future generazioni”.

BrianzAcque ha infatti ottenuto dal MIT nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica ”un finanziamento PNRR per il rifacimento ed efficientamento dell’acquedotto di 21 comuni della provincia MB. Le aggiudicazioni delle gare stanno procedendo regolarmente e senza ritardi e, a marzo l’Ato MB ha erogato la prima tranche di fondi per 5 milioni di euro. L’area di intervento interessa 21 comuni della Provincia di Monza e della Brianza (più di un terzo del totale dei comuni dell’ambito di riferimento), per un totale di circa 1300 km di rete acquedottistica (circa il 40% del territorio gestito) a servizio di 300.566 abitanti, ovvero 72.044 utenze. Ha spiegato il Cfo, Giuseppe Maria Mandelli: “Quello appena chiuso è stato un esercizio da considerare, si spera, eccezionale a causa delle note dinamiche dei costi di energia e gas. Per approvvigionarsi di detti prodotti la nostra società ha speso 18.7 milioni di euro in più rispetto al 2021. Solo grazie alle contromisure adottate in termini di: contenimento consumi, riduzione di altri costi ed incremento dei ricavi, siamo stati in grado di archiviare anche il 2022 con un segno positivo, nonostante le enormi difficoltà affrontate”.