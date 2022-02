Il supermercato che si rifà il look e riapre in Brianza

Riapre a Meda l'U2 Supermercato con un nuovo look. Lo store di viale Indipendenza 192 riaprirà i battenti domani, mercoledì 23 febbraio, e sarà aperto tutti i giorni (dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.30, la domenica dalle 8 alle 20).

Il nuovo supermercato, che avrà un assortimento di prodotti più ricco, sarà dotato di tutti i tradizionali reparti: dalla pescheria alla macelleria, alla gastronomia. Presente inoltre un ampio reparto di ortofrutta sfusa, con una vasta scelta di frutta e verdura, nel rispetto della freschezza e della stagionalità dei prodotti.

In occasione della riapertura sono previste offerte, regali e buoni sconti per i clienti. Per festeggiare la riapertura i clienti potranno godere di speciali offerte e, fino a esaurimento scorte, riceveranno in omaggio un’utile borsa in TNT e due buoni sconto da 8 euro ciascuno.

Nel nuovo U2 Supermercato è attivo ogni giorno uno speciale sconto del 10% sulla spesa riservato agli studenti universitari e, ogni mercoledì, a tutti i pensionati e over 65. Sarà inoltre possibile pagare i propri acquisti utilizzando i principali buoni pasto e Satispay. Tra gli altri servizi, anche un ampio parcheggio coperto riservato ai clienti e dotato di ascensore. Nel punto vendita è infine presente una macchina per la raccolta e il recupero delle bottiglie pet: il riciclo delle bottiglie viene trasformato in credito che i clienti potranno spendere al supermercato.