Apre un nuovo fast food vicino a Monza: lavoro per 50 persone

A Trezzo sull’Adda ha aperto un nuovo ristorante McDonald’s. E nel nuovo punto vendita che sorge nell’area commerciale di via Cavour lavoreranno 50 persone. L’apertura ufficiale c’è stata lunedì 25 settembre mentre per sabato 7 ottobre è in programma una festa aperta a tutti, con taglio del nastro e giochi per i più piccoli.

Il ristorante ha 233 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza.

Il nuovo ristorante di Trezzo sull’Adda sarà aperto tutti i giorni dalle 7:00 a mezzanotte; mentre il servizio McDrive sarà disponibile tutti i giorni dalle 7:00 alla 1:30. Nel locale, sarà inoltre attivo il servizio di McDelivery.