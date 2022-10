Bcc della Lombardia e di Monza e Brianza: buoni i risultati del I semestre 2022

Nonostante le sfide legate al post pandemia e gli effetti nocivi del conflitto russo ucraino per l’economia del nostro Paese, i primi sei mesi del 2022 hanno mostrato segni positivi per le 27 BCC lombarde, che contano 202 mila soci, oltre 1 milione di clienti, 5.500 dipendenti, 746 sportelli. In Lombardia le banche di Credito Cooperativo sono presenti in 529 comuni, in 137 dei quali operano come unico istituto bancario. Occasione per comunicare i principali risultati raggiunti dal credito cooperativo lombardo nel primo semestre di quest’anno è stato il Convegno di Studi della Federazione Lombarda delle BCC dal titolo “PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE – Il ruolo delle banche di comunità nella sfida demografica”, in corso sabato a Roma all’Hotel Crowne Plaza Rome - St. Peter’s. Al centro dell’evento una riflessione su impatti, rischi ma anche opportunità del fenomeno del cosiddetto “degiovanimento” che caratterizza le società occidentali, con un approfondimento sulle ricadute che ciò determina sia in ambito bancario che sociale e sul ruolo giocato dal Credito Cooperativo.

Buoni i risultati che emergono dall’analisi delle masse intermediate: 35,2 miliardi di depositi, per una crescita annua pari a +6,1% (superiore all’incremento medio, del 2,3%,registrato dall’industria bancaria regionale), cui si aggiungono oltre 8,6 miliardi di euro di raccolta indiretta; 25,2 miliardi di euro di impeghi lordi a favore di imprese e famiglie (+2,4% su base d’anno contro il +2,3% dell’industria bancaria); 24,5 miliardi di impieghi vivi con un aumento di +4,4% su base d’anno (contro il +3,2% dell’industria bancaria). Riguardo ai settori di destinazione del credito: a giugno 2022 gli impieghi lordi erogati alle famiglie consumatrici lombarde superano gli 8,8 miliardi di euro e presentano un incremento su base d’anno più significativo di quello del sistema bancario complessivo (+6,6% annuo contro +4,6%); oltre 15,3 miliardi di euro sono stati destinati invece al settore produttivo (microimprese e imprese) del territorio lombardo. In particolare, il 17,9% dei finanziamenti è andato all’agricoltura, l’11,7% ad attività di ristorazione e ricezione, il 10,5% al settore costruzioni, l’8,3% ad attività immobiliari e il 7,8% al commercio all’ingrosso e al dettaglio. In relazione alle forme tecniche del credito, a giugno 2022, i mutui lordi erogati da BCC ammontano a più di 20,3 miliardi di euro. Al netto delle sofferenze la variazione è pari a +3% a fronte del +2,5% rilevato per l’industria bancaria complessiva. Nella prima parte del 2022, inoltre, è migliorata la qualità del credito, con la prosecuzione del processo di riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in diminuzione le sofferenze (-42,3% rispetto all’anno precedente, contro il -41,8% dell’industria bancaria).

Bene anche i risultati delle BCC presenti nella provincia di Monza e Brianza, che registrano nel primo semestre dell’anno 2,3 miliardi di euro di impieghi (+4,5, contro il +2,3% dell’industria bancaria) a sostegno di imprese e famiglie del territorio e una raccolta diretta di 3,9 miliardi (+6,7%, rispetto al 2,9% dell’industria bancaria). In diminuzione le sofferenze del 50% rispetto all’anno precedente (contro il -41,9% dell’industria bancaria). “Le BCC lombarde continuano a fare la propria parte a sostegno di famiglie e imprese e i buoni risultati registrati anche nel primo semestre di quest’anno, nonostante la complessità del quadro economico, ci confermano che le comunità locali riconoscono il valore del nostro modo differente di fare banca», ha commentato Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. "Valore riconosciuto anche a livello politico ed istituzionale. È di questi giorni, infatti, la notizia dell’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio della Regione Lombardia, sottoscritta dai componenti dell’Ufficio di Presidenza, di una mozione volta a sollecitare l’intervento di Conferenza delle Regioni e Comitato Europeo delle Regioni nei confronti del Parlamento Europeo perché si attivi a sostegno del sistema del credito cooperativo italiano; l’obiettivo è riconoscere forme di proporzionalità che sostengano adeguatamente la natura mutualistica delle banche di credito cooperativo e valorizzando le peculiarità delle banche di comunità”.

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda dallo sguardo “intergenerazionale”, in cui una rappresentanza della Rete regionale dei Gruppi Giovani Soci delle BCC lombarde ha dialogato con i vertici associativi e dei Gruppi Bancari Cooperativi. Tra i partecipanti: Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse; Giuseppe Maino, Presidente Gruppo BCC ICCREA; Carlo Antiga, Vice Presidente Vicario Cassa Centrale Banca.