Dalla Brianza in tutto il mondo, Assograph e l'impero da 3 milioni di imballi di cartone l'anno

Nel capannone dove una volta si producevano computer oggi sorge l'impero del cartone. Un'impresa cartotecnica nata a Monza, nel 1986, dalla fusione di quattro aziende produttrici di materiali e manufatti in cartone poi trasferitasi a Cesano Maderno dove oggi è diventata una realtà leader nel settore, con più di tre milioni di imballi di cartone prodotti ogni anno. Per tutti i tipi di merci: dalle opere d'arte al cristallo fino ai componibili di cucine che reggono impilamenti fino a 500 chili di peso e sette metri di altezza.

E Assograph Italia, con una storia di quasi quarant'anni alle spalle, una collezione di brevetti e riconoscimenti importanti, guarda al futuro. Tanto da aver messo a punto un prototipo di un imballo antitaccheggio in cartone che è una novità tutta made in Brianza. E un unicum al mondo.

A guidare l'azienda, praticamente da sempre, è Franco Goretti, presidente del Gruppo dal 1994. Ottant'anni e un'esperienza di lungo corso nel settore della cartotecnica tanto da essere pioniere di alcune innovazioni nel campo, il ragionier Goretti dal 2016 è anche presidente (al secondo mandato) di Confimi Industria Monza Brianza, l’associazione di categoria dedicata alle imprese manifatturiere di Monza e Brianza che conta 45mila imprese sul territorio nazionale e un fatturato aggregato di 85 miliardi di euro e più di 650mila dipendenti.

"Assograph si occupa di progettazione e produzione di imballi ecocompatibili" spiega il direttore generale Goretti. "I materiali plastici come il polistirolo o la schiuma poliuretanica potevano essere ottimi come imballo da protezione in passato ma erano obiettivamente ingombranti e spesso dopo l'utilizzo venivano abbandonati incivilmente sul territorio. Così noi abbiamo deciso di puntare sul cartone" spiega il presidente, raccontando gli esordi dell'impresa che oggi è un marchio che con i suoi imballi accompagna i prodotti, tramite la filiera di clienti, con spedizioni in ogni parte del mondo, adeguandone le caratteristiche alle tipologie di merce e alle necessità di trasporto, dal Medio Oriente all'Australia fino agli Stati Uniti.

"Il cartone è un materiale assolutamente datato e, per certi aspetti, vecchio ma noi lo abbiamo trattato in maniera nuova con architetture che portassero il prodotto contenuto a non essere colpito da onde urto. Il cartone ha già una linea di raccolta post uso per cui noi italiani siamo la prima nazione al mondo nell'ambito di raccolta degli imballi" prosegue Goretti.

E così da un materiale apparentemente semplice è iniziata la rivoluzione Assograph. Con gli imballi made in Brianza si spedisce tutto: "La cosa più ingombrante che abbiamo imballato è stato un motore 6 cilindri Bmw che doveva arrivare a destinazione nelle Filippine" racconta Goretti. Ma le scatole sagomate di cartonato brianzole possono contenere anche piccole opere d'arte o prodotti fragili, come avvenuto con uno specchio di cristallo.

Il mondo dell'imballo ha così incontrato quello dell'arte nel 2018 quando Assograph Italia ha curato lo studio e la progettazione dei contenitori delle opere ceramiche dell’artista milanese Maurizio Barberis, per la mostra “Los Caprichos". I vasi in ceramica dell’artista hanno viaggiato da Milano a Madrid in imballi 100% in cartone riciclabile con una progettazione, “cucita” addosso all’oggetto,tramite apposite camere d'aria, in modo da proteggerlo da urti, movimentazioni sbagliate, cadute.

"Abbiamo ricevuto 15 premi dall'Istituto Italiano dell'Imballaggio negli anni" spiega Goretti, con orgoglio. Un'attività di ricerca, di progettazione e di studio che mette a punto sagomature che hanno l'obiettivo di ribaltare l'onda d'urto e sviluppare capacità di coibenza, con imballi impiegati anche nel settore automotive. E' in scatole made in Brianza che vengono trasportati i cristalli dei parabrezza dei veicoli Bmw.

L'invenzione che promette di rivoluzionare il mondo (e la sicurezza) del trasporto

Assograph, che ha recentemente ottenuto la certificazione ESG con l’attribuzione del rating all'azienda e la stesura del relativo report completo di attestato livello argento con un punteggio superiore alla media delle piccole medie imprese del settore, guarda alle sfide del futuro. E agli imballi hi-tech di domani. Tra questi c'è anche un prototipo, brevettato quattro anni fa e messo a punto dai progettisti dell'azienda brianzola che ha realizzato il primo imballo in cartone dotato di un sistema antitaccheggio.

"Stiamo ultimando i test del prodotto sul territorio e saremo impegnati ancora per un anno, un tempo in cui proveremo la validità del sistema che ha di fronte un mercato potenzialmente infinito di un 1 miliardo e 260 milioni di pacchi trasportati e violati" spiega Goretti. Si tratta di imballi in cartone che dispongono di circuiti particolari in grado di rilevare se sono stati violati e quindi aperti e manomessi, facilitando la sicurezza delle spedizioni e l’individuazione dei responsabili della violazione. "Una novità che rappresenta un unicum al mondo, un prodotto che ancora nessuna azienda era stato in grado di creare" racconta Goretti, anticipandolo a MonzaToday.

Il laboratorio dove "piovono pacchi": la zona dei test

"Gli imballi sono sottoposti a prove di stress" spiega Goretti. Esperimenti ripetuti in serie, nel rispetto di standard americani e di direttive Ue, per verificare la tenuta dell'imballo in diverse condizioni. E nell'azienda di Cesano Maderno c'è uno spazio ad hoc individuato per i test ISTA. Si tratta del laboratorio interno dotato anche di una camera climatica dove in una zona si effettuano prove di caduta con imballi che devono cadere anche da 18 posizioni e angolazioni diverse e da una altezza di poco più di mezzo metro senza rompersi. "C'è anche un tavolo di vibrazione che simula il trasporto su gomma, marittimo e aereo" illustra Goretti. Si tratta di una pedana con tipi di vibrazione diversi da 0.5 a 5 Hz che simulano le condizioni di trasporto dei sistemi di imballo verificandone la resistenza alla movimentazione e alla distribuzione con una vibrazione ellissoidale per simulare trasporti su gomma e una a picco per il trasporto su rotaia.

Una trentina di dipendenti per un gruppo costituito da Assograph Italia s.r.l. - la capogruppo - e Assoindustria® s.r.l. che si occupa di tutte le attività produttive relative all’industrializzazione e fabbricazione di imballi protettivi, sistemi espositivi e soluzioni in cartone. Un capitale umano che si affianca a macchinari di ultima generazione e tecnologicamente avanzati tra cui anche un nuovo impianto di autoplatina per la sagomatura e pulitura di materiale che in sei mesi è arrivato a produrre 2 milioni di fogli che corrispondono a un milione e mezzo circa di imballi protettivi per un totale di circa 3 milioni di imballi prodotti in un anno. Un impero del cartone che dalla Brianza arriva in tutto il mondo, puntando sull'innovazione e la sostenibilità.