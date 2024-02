La grande azienda che in Brianza assume 40 persone: i recruiting day in Brugola

Brugola, la multinazionale di Lissone leader nel settore delle viti per il settore automotive, assume. Sono circa 40 le posizioni e gli ingressi previsti in azienda nel corso del 2024 ed è già iniziata la procedura di selezione per reclutare personale con anche il lancio di una nuova iniziativa: i recruiting day. Una campagna di selezione che punta a intercettare risorse da destinare al reparto di produzione con un impegno richiesto cinque giorni sette, dal lunedì al venerdì, su tre turni, notte compresa. E uno stipendio base di ingresso che parte da 1.800 euro netti.

"Riceviamo molte candidature spontanee e abbiamo pensato ad alcune giornate in cui incontrare talenti e candidati da poter inserire in azienda" ha spiegato Luca Colombo, HR manager in Brugola. Una ricerca che è aperta a tutti: a chi ancora non ha esperienza a cui si offre anche un percorso di formazione e affiancamento a quanti vogliono reinventarsi perchè prima magari avevano intrapreso percorsi professionali diversi. Nel 2023 Brugola ha assunto 73 persone, per il 2024 gli ingressi previsti in azienda sono una quarantina per una multinazionale che conta circa 500 dipendenti tra Italia e Usa. Un numero questo che negli anni è cresciuto, dai 387 lavoratori del 2015 agli oltre 445 del 2023. Ed è destinato a crescere ancora, stando alle previsioni dell'azienda.

Non esiste un limite di età né una specifica esperienza richiesta; ciò che conta è l’affidabilità e la disponibilità a lavorare su turni, insieme alla volontà e motivazione di crescere professionalmente. L’obiettivo è quello di ricercare persone, da inserire negli stabilimenti di Lissone e Desio, che desiderano costruire un futuro duraturo all'interno dell gruppo.

I Recruiting Day

I Recruiting Day si svolgeranno una volta al mese, attraverso la raccolta delle candidature inviate via mail. In seguito alla candidatura telematica, si riceverà un contatto diretto dal dipartimento risorse umane per partecipare alla giornata di recruiting successiva. Da settembre 2023 allo scorso gennaio l’azienda ha organizzato 8 giornate di recruiting durante le quali sono stati incontrati 75 candidati, di cui 28 sono stati inseriti in azienda con un contratto di assunzione. Le persone selezionate verranno inserite nei vari reparti produttivi dell'azienda, che operano con un sistema di lavoro a tre turni.

"Tra turn over e sollecitazioni differenti c'è il rischio della perdita di competenze" spiega Colombo. "E il tema delle persone e delle assunzioni diventa una sfida da affrontare. Abbiamo attivato molteplici canali a partire dalle candidature spontanee fino alla collaborazione con gli istituti scolastici della zona. Attualmente abbiamo circa 30 posizioni aperte e altre dieci sono in previsione nel corso dell'anno".

"Abbiamo difficoltà a reperire manodopera e non perchè non investiamo sulle persone" specifica il presidente Jody Brugola. "La sfida del futuro non si vince solo in direzione dell'automazione ma si innova e si cresce se si riescono a mantenere le competenze. Il nostro obiettivo è formare, creare persone e averle disponibili nei prossimi anni".

I curricula che arrivano in Brugola vengono attenzionati e selezionati tutti, anche dallo stesso presidente Jody Brugola. "Un giorno alla settimana insieme al HR manager facciamo uno screening delle candidature" ha spiegato il numero uno di Brugola. "Affidabilità e serietà, sono due requisiti importanti per lavorare in Brugola ma sono caratteristiche ad oggi difficili da trovare" ha precisato Colombo. "Nelle ultime settimane abbiamo gestito 70 candidature e abbiamo assunto 28 persone" ha specificato l'HR manager.

E' possibile inviare la propria candidatura alla mail hr@brugola.com.