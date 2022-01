L'azienda cerca personale: 300 assunzioni in tutta Italia, anche alle porte di Monza

Il gruppo industriale francese attivo nella costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie assume in Italia, anche alle porte di Monza, a Sesto San Giovanni). In totale, nell'arco dei prossimi 18 mesi, saranno 300 le persone che verranno assorbite dall'azienda nel nostro Paese.

Nella sede milanese di Alstom sono aperte una decina di posizioni, quasi tutte per profili del settore ingegneristico, come 'system validation engineer' e 'industrialization engineer'. Sempre a Sesto si assumo però anche un/una manager della comunicazione e un/una designer di hardware elettronici (qui tutte le offerte). Per candidarsi è sufficiente compilare i moduli previsti direttamente sul sito del gruppo.

"In tutte le proprie sedi - si legge in una nota della società - Alstom applica già dal 2017 politiche di smartworking. Le menti curiose, con spirito innovativo e il desiderio di contribuire a reinventare la mobilità, rendendola più digitale e sostenibile, possono consultare le offerte di lavoro su: Alstom in Italia".

Il gruppo è presente nel nostro paese con più di 3500 dipendenti in 10 siti e oltre 30 depositi. Possibili anche carriere internazionali, vista l'esistenza di sedi in Asia, Americhe, Africa e Medio Oriente. Nel 2022 Alstom ha conseguito la certificazione Top Employer in Europa, Asia, Pacifico e Nord America, valida in 14 paesi. Con un portafoglio di commesse del valore di 77,8 miliardi di euro, nel 2022 la società prevede di assumere 7.500 talenti a livello mondiale da impiegare in progetti per materiale rotabile, impianti di segnalazione e servizi. Globalmente, l'engineering rappresenta la metà delle posizioni aperte permanenti.