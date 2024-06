La grande catena di negozi cerca 50 persone da assumere

Cisalfa Group, azienda italiana leader nella vendita e distribuzione di abbigliamento, accessori e attrezzature per lo sport ed il tempo libero, assume.

L'azienda è alla ricerca di circa 50 diverse figure professionali da inserire nei propri punti vendita Cisalfa Sport delle province di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lecco, Lodi e Milano.

Il Recruting Day

Contestualmente, l’azienda organizza un Recruiting Day (qui la pagina dedicata) il 25 giugno presso la propria sede di Curno (BG) in via Lega Lombarda, 45, volto esclusivamente alla ricerca di Store Manager e Assistant Store Manager. Le offerte professionali disponibili ricoprono i ruoli di Store Manager, Assistant Store Manager, Visual Merchandiser e Sales Assistant, quest’ultimo con i diversi ruoli legati alla vendita, alla cassa e al magazzino.

Tra i requisiti richiesti per i profili di manager figurano il possesso di una laurea o di un diploma, esperienza nel ruolo da 2 a 5 anni, conoscenza della lingua inglese e capacità di gestione di un team. Per gli altri ruoli vengono invece richieste la disponibilità a lavorare con flessibilità di orario e una minima esperienza in ruoli analoghi in aziende del settore Retail e GDO/GDS, oltre a passione per lo sport e lifestyle.

Tutte le posizioni aperte sono disponibili alla pagina Lavora con noi di Cisalfa Group.