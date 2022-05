La catena di supermercati che cerca 160 persone da assumere (anche a Monza e in Brianza)

La catena della grande distribuzione Iper La Grande I cerca 160 persone da assumere e ha organizzato diversi Job Day. La sigla della grande distribuzione ricerca per i propri ipermercati più di 160 risorse, offrendo opportunità di lavoro agli appassionati del mondo food, neodiplomati con indirizzo enogastronomico e agroalimentare e specialisti del mondo dei freschi. “Un’iniziativa in tour nei propri punti di vendita finalizzata alla ricerca di risorse, un’occasione per conoscere chi è in cerca di lavoro o vuole cimentarsi in una nuova sfida. Nello specifico, i Job Day coinvolgeranno i punti di vendita che diventano i luoghi per incontrare i recruiter dell’insegna e farsi conoscere” spiegano dall’azienda.

Le figure ricercate

Una chiamata per appassionati del mondo food con particolare attenzione a specialisti del mondo dei freschi, da sempre fiore all’occhiello dell’ampia offerta di Iper La grande i. In particolare, il mondo dei freschi guida questa iniziativa di incontri per avviare un percorso di selezione dedicato ad aspiranti o esperti panettieri, pasticcieri, gastronomi, salumieri, macellai e addetti di pescheria e ortofrutta, ma anche a figure del mondo della ristorazione, come cuochi e baristi.

Venerdì 27 maggio il Job Day Iper farà tappa al Portello, a Milano. Ad aprile l’appuntamento aveva già coinvolto il punto vendita di Monza e in Brianza il prossimo 10 giugno toccherà all’ipermercato di Busnago. I punti di vendita coinvolti nei Job Day sono: Iper Orio, via Portico 71, Orio al Serio (BG) // Iper Vittuone, SP 227 dir. Vittuone-Cisliano, 2 Vittuone (MI) // Iper Monza, via della Guerrina 98 Monza (MB) // Iper Rubicone, Piazza Colombo 3, Savignano sul Rubicone (FC) // Iper Rozzano, Via Eugenio Curiel 25 Rozzano MI // Iper Grandate, S.S. dei Giovi, ang. via Leopardi 2/A, Grandate (CO) // Iper Portello, via Don Luigi Palazzolo 20, Milano // Iper Busnago, via Italia 197, Busnago (MB).