Il colosso dell'arredo cerca personale: 60 assunzioni anche in Brianza

Mondo Convenienza cerca nuovi consulenti alla vendita da assumere anche in Brianza. La multinazionale italiana attiva nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo sta ampliando il team di consulenti d’arredo in quattro punti vendita del Nord Italia - Brianza compresa - e prevede l’inserimento di 60 nuove risorse. L’azienda ha organizzato gli appuntamenti “Recruiting Day: un caffè con Mondo Convenienza”: una serie di quattro incontri, dal 12 al 15 dicembre, presso gli store di Lissone, Como, Trezzano e Bologna. Momenti di confronto fra i responsabili delle risorse umane e i candidati che, oltre a scoprire le nuove posizioni disponibili, potranno approfondire la conoscenza dell’azienda grazie a un caffè conoscitivo che permetterà di scoprire il mondo aziendale e il punto vendita.

I requisiti

Le nuove posizioni sono pensate in particolare per chi è appassionato di arredamento e ha una propensione al contatto con il pubblico, qualità importanti per chi vorrà iniziare il proprio percorso all’interno di Mondo Convenienza. Una volta superata la selezione, infatti, le nuove risorse si potranno unire alla squadra di vendita di Mondo Convenienza, inizialmente con contratti part-time, dopo aver seguito un percorso di formazione previsto dall’azienda.

I Recruiting Day sono organizzati dalle risorse umane del Gruppo e per partecipare è necessario prenotarsi alla pagina mondoconvenienzagroup.com/recruiting-day indicando la città e l’orario di interesse. I partecipanti dovranno tenersi liberi anche per il giorno successivo perché, se l’incontro andrà buon fine, saranno organizzati colloqui di approfondimento. Gli incontri avranno luogo il 12 dicembre a Lissone, il 13 dicembre a Como, il 14 dicembre a Trezzano sul Naviglio e il 15 dicembre a Bologna.