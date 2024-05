A Monza c'è chi celebra la festa del lavoro con due nuove assunzioni (a tempo indeterminato)

A Monza la giornata della festa dei lavoratori si celebra con una buona notizia. Anzi due: due nuove assunzioni.

Sono Alessandro ed Edoardoi due lavoratori che hanno firmato un nuovo contratto a tempo indeterminato. Succede da Pizzaut, nel ristorante monzese gestito da ragazzi autistici e nato da un progettodi Nico Acampora. L'annuncio era stato dato qualche tempo fa, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo. "Festeggeremo le nuove assunzioni il Primo Maggio, festa dei lavoratori (oltre anniversario, nel 2021, dell’apertura del primo PizzAut a Cassina de’ Pecchi, nel Milanese, ndr)" aveva spiegato il fondatore di Pizzaut Nico Acampora.

Tra Cassina de' Pecchi e Monza Pizzaut conta adesso due ristoranti, un'Academy per formare giovani nuovi professionisti autonomi, 35 ragazzi autistici che lavorano, due mesi di attesa per cenare nei locali e 300 pizze sfornate ogni sera dal mitico pizzaiolo Matteo.

Il PizzAutoBus

C'è anche un nuovo progetto targato Pizzaut: il PizzAutoBus. E' in arrivo una flotta di 12 food truck che gireranno per la Lombardia e per l'Italia per moltiplicare le occasioni di inclusione. "Al momento partiremo con 12 ma l'obiettivo è averne uno per ogni provincia d'Italia - ha spiegato Nico Acampora, fondatore di PizzAut -, e dare in gestione il food truck a realtà associative, onlus, che si occupano di autismo così da proporre posti di lavoro 'Aut' in tutta Italia".

"Stiamo organizzando corsi mirati proprio per formare una cinquantina di giovani che poi lavoreranno sui PizzAutoBus. Perché lo facciamo? Perché il lavoro è un veicolo fondamentale di inclusione sociale, il progetto PizzAut nasce esattamente con questo presupposto e con l'obiettivo di trasformare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in cittadini attivi, in contribuenti".