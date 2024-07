Centoventi assunzioni entro quattro anni e cinquecento inserimenti entro il 2034, con food truck in giro per tutta la Lombardia e l'Italia. PizzAut continua a seognare e progettare in grande: il marchio ideato da Nico Acampora che a Cassina de' Pecchi e a Monza ha aperto le prime pizzerie gestite da ragazzi autistici dando vita a un progetto unico di inclusione lavorativa, si espande.

Pizzaut, insieme a PwC Italia, ha annunciato un “Piano di espansione e inclusione sociale” che verrà presentato nel dettaglio nelle prossime settimane. "La realizzazione del Piano consentirà, entro il 2028, di assumere 120 ragazze e ragazzi autistici e di far viaggiare 30 Food Truck, inizialmente in tutte le province lombarde, per poi raggiungere gradualmente le altre regioni italiane. L’ambizione ultima è arrivare, entro il 2034, ad oltre 500 assunzioni e più di 100 PizzAutoBus" anticipano da PizzAut.

"Un'opportunità di un’iniziativa unica nel suo genere, in grado di cambiare la vita delle persone autistiche e delle loro famiglie, favorendone la partecipazione al sistema produttivo, perché diventino protagonisti della vita sociale ed economica del Paese" concludono.