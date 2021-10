Premiate le aziende brianzole che promuovono la salute sui posti di lavoro

Sono 60 le aziende delle province di Monza e Brianza e Lecco che hanno ricevuto il Premio "WHP - Workplace Healt Promotion" un riconoscimento legato al Programma "Aziende che Promuovono salute - Rete WHP Lombardia" che si colloca nel processo di Promozione della Salute negli ambienti di lavoro e che ha come obiettivo la promozione dei cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro affinché possano diventare ambienti favorevoli all'adozione consapevole di stili di vita salutari.

Venerdì 1 ottobre, nella Sala Congressi di Villa Longoni a Desio, si è tenuto il convegno annuale del programma regionale WHP, coordinato da Ats Brianza in collaborazione con Assolombarda, Confindustria Lecco e Sondrio, Regione Lombardia e il terzo settore.

Un momento di incontro delle aziende che partecipano alla rete europea dove sono state premiate le attività che in questo periodo di pandemia hanno messo a disposizione dei propri lavoratori buone pratiche di salute e di sicurezza.

Il pomeriggio è stato inoltre un'occasione per parlare di promozione della salute, con un affondo particolare sui temi legati alla comunicazione e alla partecipazione. Attraverso supporti multimediali sono state inoltre raccontate le esperienze delle aziende locali, i video prodotti dal terzo settore per diffondere messaggi di salute on line, le esperienze dei lavoratori durante i percorsi proposti sui temi della prevenzione.