Minimarket, botteghe, tabaccherie, bar: ecco le 83 attività storiche della Brianza

Si allunga la lista delle attività storiche di Monza e Brianza. Sono 83 suddivise in 17 botteghe artigiane storiche, 15 locali storici e 51 negozi storici. Dalla birreria alla pasticceria, dal negozio di arredamento dove intere generazioni di giovani coppie hanno acquistato il mobilio di casa al negozio di giocattoli dove genitori e nonni hanno fatto acquisti per figli e nipotini; dal negozio di calzature alla merceria.

Un lungo elenco quello delle attività commerciali del territorio che si sono state fregiate del prestigioso riconoscimento assegnato dalla Regione Lombardia. Le attività più antiche sono la tabaccheria Il Respiro di Limbiate aperta nel lontano 1915, il Panificio Bice di Lentate sul Seveso che ha tagliato il traguardo dei 101 anni, il minimarket Leoni di Sulbiate che proprio quest'anno ha festeggiato i 100 anni, e il negozio Calzature Monti, presente a Cesano maderno dal 1925.

"Fare impresa è nel DNA della nostra provincia - commenta Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio regionale - tutte queste attività rappresentano un vero esempio per le nuove generazioni del nostro territorio e sono il cuore pulsante dell’economia, non solo brianzola, ma lombarda e italiana. Un grazie a Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico, che ogni anno continua a sostenere e a impegnarsi nella valorizzazione di queste splendide realtà.La Lega da sempre è attenta al tema delle attività storiche, proprio per questo abbiamo anche presentato degli ordini del giorno all’assestamento di bilancio regionale per chiedere di aggiungere risorse al bando dedicato a tali attività, così da andare incontro a tutte quelle richieste che erano rimaste escluse dai finanziamenti”.

Ecco quali sono:

Alexanderplatz Birreria Paninoteca, locale storico, Barlassina, 1983, Ristorazione Foto Ottica Bonfanti, negozio storico, Besana in Brianza, 1979, Ottica e fotografia Canzi Confezioni, negozio storico, Biassono, 1965, Abbigliamento e accessori Colorificio Riboldi, negozio storico, Biassono, 1984, Attrezzature Isola del Gelato, locale storico, Biassono, 1982, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni Pasticceria Galliani, negozio storico, Biassono, 1981, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni Ferramenta Matterazzo, negozio storico, Bovisio-Masciago, 1959, Attrezzature Jardin di Mai, negozio storico, Bovisio-Masciago, 1960, Casa e arredamento Onoranze Funebri Ronchi, negozio storico, Bovisio-Masciago, 1960, Articoli sacri Vetreria Artigiana di Marini Rossana, bottega artigiana storica, Bovisio-Masciago, 1957, Casa e arredamento Fumagalli Arredamenti, negozio storico, Brugherio, 1945, Casa e arredamento Orologeria Oreficeria E. Peraboni, negozio storico, Brugherio, 1962, Preziosi Teruzzi, bottega artigiana storica, Brugherio, 1952, Casa e arredamento Trattoria dei Cacciatori, locale storico, Brugherio, 1967, Ristorazione Alice Moda, negozio storico, Carate Brianza, 1963, Abbigliamento e accessori Ortopedia Romanò, negozio storico, Carate Brianza, 1970, Cura della persona Trezzi Giocattoli, negozio storico, Carate Brianza, 1980, Sport e tempo libero Calzature Monti, negozio storico, Cesano Maderno, 1925, Abbigliamento e accessori Da Marta e Vittorio, negozio storico, Cesano Maderno, 1969, Alimentari e specialità alimentari Forno Giussani, bottega artigiana storica, Cesano Maderno, 1963, Alimentari e specialità alimentari Merceria Avataneo, negozio storico, Cesano Maderno, 1943, Merceria Mezzaluna, negozio storico, Cesano Maderno, 1980, Cartoleria e libreria Mobilificio F.lli Camisasca, bottega artigiana storica, Cesano Maderno, 1982, Casa e arredamento Romanò Mobili, bottega artigiana storica, Cesano Maderno, 1956, Casa e arredamento VB Macelleria Viscardi, negozio storico, Cesano Maderno, 1963, Alimentari e specialità alimentari Rudy Uomo, negozio storico, Concorezzo, 1983, Abbigliamento e accessori Macelleria Riboldi, negozio storico, Correzzana, 1970, Alimentari e specialità alimentari Enoteca Zanardo Giussano, negozio storico, Giussano, 1973, Alimentari e specialità alimentari Il Macellaio Saldarini, negozio storico, Lentate sul Seveso, 1961, Alimentari e specialità alimentari Panificio Bice, negozio storico, Lentate sul Seveso, 1923, Alimentari e specialità alimentari Selezione Vini - Enoteca, negozio storico, Lentate sul Seveso, 1964, Alimentari e specialità alimentari Caffetteria Piave, locale storico, Limbiate, 1978, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni Il Respiro, locale storico, Limbiate, 1915, Bar e tabaccheria La Pineta, locale storico, Limbiate, 1969, Ristorazione Marelli Cicli, negozio storico, Limbiate, 1957, Auto e Moto Dassi Arredamenti, negozio storico, Lissone, 1973, Casa e arredamento Mario Terlera Informatica Ufficio Telecomunicazioni, negozio storico, Lissone, 1958, Attrezzature Motta, negozio storico, Lissone, 1969, Abbigliamento e accessori Stile Domani è Grillo, bottega artigiana storica, Lissone, 1965, Cura della persona Caiuli Carni, negozio storico, Meda, 1978, Alimentari e specialità alimentari Cose Belle, negozio storico, Meda, 1967, Abbigliamento e accessori Junior B Fratelli Buzzi, negozio storico, Meda, 1971, Preziosi Acconciature Uomo Spaccavento, bottega artigiana storica, Monza, 1972, Cura della persona Antares - Dance Line - Abbigliamento - Calzature - Accessori, negozio storico, Monza, 1963, Abbigliamento e accessori Bar Tabacchi Ricevitoria Lotto Il Giglio, locale storico, Monza, 1981, Bar e tabaccheria Bellini Parrucchiere, bottega artigiana storica, Monza, 1964, Cura della persona Ferramenta Barzaghi, negozio storico, Monza, 1973, Attrezzature Frutteto San Giovanni, negozio storico, Monza, 1973, Alimentari e specialità alimentari Il Dolce Cortile, bottega artigiana storica, Monza, 1961, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni L'Orafo Giorgio Conconi, negozio storico, Monza, 1975, Preziosi Ortopedia Pirola, negozio storico, Monza, 1942, Salute e benessere R.R. - Rampa Rino di Rampa Cesare, bottega artigiana storica, Monza, 1966, Auto e Moto Salone Liberty, bottega artigiana storica, Monza, 1974, Cura della persona Tagliabue Gomme, negozio storico, Monza, 1977, Auto e Moto Vampe, negozio storico, Monza, 1968, Casa e arredamento Woody Rock Bistrot, locale storico, Monza, 1976, Ristorazione Coppa D'Oro, locale storico, Muggiò, 1977, Bar e tabaccheria Ferramenta Utensileria Cernuschi, negozio storico, Muggiò, 1981, Attrezzature Parrucchiere G. Bà, bottega artigiana storica, Nova Milanese, 1968, Cura della persona Bar Zoeu, locale storico, Seregno, 1963, Bar e tabaccheria Casa del Tappezziere Dell'Orto, negozio storico, Seregno, 1965, Casa e arredamento Cereria Lumen, bottega artigiana storica, Seregno, 1961, Casa e arredamento Galli Gioielleria, negozio storico, Seregno, 1950, Preziosi Camiciera Iba, negozio storico, Seveso, 1968, Abbigliamento e accessori Charleston, negozio storico, Seveso, 1982, Abbigliamento e accessori Ottica Sirtori, negozio storico, Sovico, 1979, Ottica e fotografia Minimarket Leoni, negozio storico, Sulbiate, 1924, Alimentari e specialità alimentari Bar Pasticceria Pertusini, locale storico, Varedo, 1947, Bar e tabaccheria Bar Ristorante Golfetto, locale storico, Varedo, 1963, Ristorazione Carrozzeria Ravasi, bottega artigiana storica, Varedo, 1957, Auto e Moto Cavallini 1920, negozio storico, Varedo, 1946, Casa e arredamento Crucitti, negozio storico, Varedo, 1946, Abbigliamento e accessori Cereda Giampietro, negozio storico, Veduggio con Colzano, 1973, Abbigliamento e accessori Colombo Barbiere, bottega artigiana storica, Veduggio con Colzano, 1966, Cura della persona Caffe' Pasticceria Rizzi, locale storico, Verano Brianza, 1970, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni Edicola De Tursi Maria, negozio storico, Verano Brianza, 1957, Cartoleria e libreria ME di Molteni Ivan, Verano Brianza, 1970, Casa e arredamento Circulen, locale storico, Villasanta, 1971, Bar e tabaccheria Merceria Rovelli, negozio storico, Villasanta, 1971, Merceria Ferramenta Redaelli, negozio storico, Vimercate, 1947, Attrezzature Il Padellone, locale storico, Vimercate, 1982, Ristorazione MGR Laboratorio Di Orologeria, bottega storica artigiana, Vimercate, 1975, Preziosi

Vertemara Elettrodomestici, negozio storico, Vimercate, 1974, Casa e arredamento