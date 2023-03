Vivere in affitto a Monza costa sempre di più

L'inflazione pesa anche sugli affitti. E anche a Monza le locazioni con la rivalutazione dell'indice FOI (l'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie) rincarano. In media 62 euro al mese che in un anno diventano 744 euro che gli affittuari dovranno pagare in più.

Le rilevazioni sono state fatte secondo un calcolo prodotto dall’Ufficio Studi del portale immobiliare idealista. I dati sono riferiti agli inquilini che hanno la revisione annuale del loro contratto di locazione a causa dell'aumento record dell’indice FOI, dell’ 8,9% su base annua, secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT, che mostra una crescita record dei prezzi rispetto a febbraio 2022.

Secondo le stime di idealista, se il prezzo medio per l'affitto di un appartamento con 3 stanze (trilocale) era di 600 euro/mese in Italia, dopo l'adeguamento Istat annuale il canone salirebbe a 653 euro mensili, pari a 636 euro in più per le famiglie su base annuale. Gli inquilini più colpiti dall'inflazione sono quelli di Milano ( 98 euro in più al mese e 1.176 euro in più all’anno), dove la media degli affitti è la più cara d’Italia. A Monza un anno fa per un trilocale servivano in media 700 euro al mese ma con la rivalutazione dell'indice FOI il rialzo registrato è pari a circa 62 euro e il prezzo di una locazione con la stessa tipologia può arrivare a 762 euro mensili con un aumento annuo appunto di 744 euro.

"L’effetto dell’inflazione sulle locazioni è tra quelli più pesanti e immediati per le famiglie italiane che hanno l’aggiornamento annuale del canone d’affitti. I rialzi maggiori sono quelli con cui dovranno fare i conti le famiglie milanesi, che dovranno pagare 98 euro in più al mese rispetto allo scorso anno. È il quadro che emerge da un’analisi di idealista, portale leader per sviluppo tecnologico in Italia, che ha calcolato quanto inciderà l’aumento dell’inflazione sull’adeguamento dei contratti di locazione di un trilocale in base all’Indice dei prezzi al consumo aggiornato e pubblicato dall’Istat" spiegano dal portale.