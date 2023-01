Perché da oggi aumenta il prezzo della benzina

Per gli automobilisti italiani, il 2023 non inizia nel migliore dei modi. Oltre ai pedaggi delle autostrade, sono in programma i rincari del prezzo dei carburanti, che da nove mesi a questa parte gode della riduzione delle accise decisa prima dal governo Draghi e poi confermata, in parte, anche dall'esecutivo Meloni. L'orientamento del governo attuale è quello di non prorogare più lo sconto, portando ad un aumento automatico dei listini a partire dal 1° gennaio. Il taglio è stato applicato per la prima volta a marzo 2022, con l'approvazione del decreto Ucraina bis. Sia per la benzina che per il diesel la riduzione è stata complessivamente di 30,5 centesimi, almeno fino a dicembre, quando con il dl Aiuti quater il taglio è stato prorogato fino al 31 del mese, ma ridotto a 18,3 centesimi.

Dal 1° gennaio 2023 i prezzi dei carburanti saranno più alti

Nella legge di bilancio, spiega Today, per il 2023 non sono previste proroghe della misura: significa che a meno di nuove decisioni in merito, dal 1° gennaio 2023 benzina, gasolio e gpl potrebbero costare 18,3 centesimi in più al litro. Nel frattempo. i prezzi sono scesi, riducendo anche l'extragettito che aveva consentito al governo di ridurre le accise (e di conseguenza l'Iva che si calcola in aggiunta). Oggi, stando alle ultime rilevazioni settimanali del ministero dell'Ambiente, il prezzo medio nazionale della verde si attesta a 1,625 euro al litro, ovvero ai minimi da giugno del 2021. Il diesel è invece arrivato a 1,689 euro, cioè al minimo da poco meno di un anno, precisamente dal 31 gennaio 2022. In entrambi i casi a livelli abbondantemente inferiori a quelli raggiunti dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.