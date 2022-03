A Monza aumentano i prezzi delle case: quanto costa comprare in città

Aumentano i prezzi delle case in città. Rispetto al 2020 i costi relativi all’acquisto di un immobile a Monza e in Brianza sono risultati in crescita del 4,9%. A stabilirlo è una rilevazione relativa al secondo semestre 2021 effettuata dalla Commissione Immobili costituita presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e composta dalle principali associazioni di categoria e ordini professionali del settore.

“Dall'analisi degli ultimi dati rilevati sull’andamento dei prezzi immobiliari a Monza e Brianza, emerge un mercato in crescita che conferma la tendenza positiva già evidenziata nel corso del 2020 – commenta Beatrice Zanolini consigliera di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Segretario FIMAA Milano, Lodi, Monza e Brianza -. Ancora una volta possiamo affermare che il territorio di Monza e Brianza risulta apprezzato e scelto per la qualità della vita percepita, dimostrando tra l'altro di rispondere alle caratteristiche e ai trend dell'abitare che sono risultati premianti nel post pandemia. La domanda di prodotto in aumento e il valore degli immobili che cresce soprattutto per gli edifici recenti, spesso soggetti ad interventi di riqualificazione incentivata, sono indici di un mercato appetibile sia per chi compra casa per viverci sia per chi acquista come investimento”.

Quanto costa una casa a Monza

Il mercato immobiliare nella città di Monza nel corso del 2021 registra una crescita nell’andamento dei prezzi rispetto al 2020: in media per le case si pagano 2.995 €/mq per gli appartamenti nuovi (classe energetica A-B), con una variazione di +4,9% rispetto all’anno precedente. Quanto si spende per l’acquisto? I valori più alti si registrano nel centro storico con 4.850 €/mq in media (+3,2% in un anno) e nella zona Parco – Villa Reale con 4.075 €/mq (+4,5%). Stabile Grazie Vecchie – San Gerardo con 3.475 euro al mq. Tra le zone che crescono di più San Biagio – San Gottardo con 3.525 euro al mq, +7,2%, San Carlo – Largo Molinetto con 3.025 euro al mq, + 6,1%. In crescita del 6,1% San Fruttuoso con 2.625 euro al mq. Poi ci sono il quartiere via Libertà - Stadio Nuovo (2.450 €/mq, + 11,4%), San Rocco - Sant’Alessandro con 2.325 euro al mq (+10,7%). In crescita anche la zona Taccona - Rondò dei Pini che quota 2.425 €/mq, con incrementi delle quotazioni del 5,4%. Per arrivare ai prezzi più contenuti di Cederna-Cantalupo (2.250 €/mq, +7,1%) e Sant’Albino con 2.150 euro al mq (+2,4%).

I prezzi in Brianza

Anche in Brianza il mercato immobiliare nel 2021 è risultato stabile con valori per il nuovo di circa duemila euro al mq. I prezzi delle case nuove valgono mediamente oltre duemila €/mq nel quadrante est, con valori medi massimi in centro a Vimercate a 3.300 €/mq (invariati) e più contenuti ad Arcore (in media 2.500 €/mq, stabili) ed Agrate Brianza (in media 2.400 €/ mq, +4,4%). Comprare una casa nuova è invece più conveniente ad Aicurzio (quotazioni massime di 2.000 €/mq, +8,1%) e Burago Molgora (2.000 €/mq, + 2,6%). A nord valutazioni in crescita sui prezzi massimi a Lissone (2.600 €/mq, +4%) e Giussano (2.400 €/mq, +9,1%). Nella zona ovest si segnalano Desio (2.450 euro al mq, stabile) e Seregno (2.400 euro al mq, stabile).

“Il 2021 si è chiuso all’insegna della fiducia, registrando anche dal punto di vista dell’andamento del mercato immobiliare locale un certo dinamismo sostenuto dalle prospettive della ripresa legate allo stesso PNRR – ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Oggi, certamente ci muoviamo in uno scenario reso più complesso dalle tensioni geopolitiche che stiamo vivendo, ma anche sostenuto da concrete prospettive di cambiamento che ci mettono nelle condizioni di progettare contesti abitativi nuovi o riqualificati, laddove l’elemento umano si possa combinare in maniera più equilibrata, sostenibile e intelligente con l’ambiente che ci circonda”.