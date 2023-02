L’azienda creata da una brianzola che assume donne in gravidanza

Trenta dipendenti, quasi tutte donne. L’imprenditrice brianzola Monica Perna ha scelto di investire sulle quote rosa per la sua azienda che conta anche tre assunzioni di mamme in dolce attesa. L’English Coach e imprenditrice digitale brianzola con una carriera ormai internazionale ha messo radici a Dubai e qui ha fondato AUGE International Consulting. Un team di circa 30 dipendenti di cui l’83% composto da donne, di nazionalità italiana, americana ed asiatica, e circa 13.436 studenti iscritti di cui l’83,5% sono studentesse, l’Accademia diretta dalla Perna costituisce una best practice. E tra le dipendenti ci sono anche tre donne che sono entrate a far parte della squadra di AUGE International Consulting dopo aver dichiarato, in fase di colloquio, di essere in dolce attesa. “Non si tratta di un dato legato al semplice fatto che a dirigere l’azienda ci sia una donna, se pensiamo che in Italia accade spesso che le medesime titolari di un’impresa talvolta preferiscono evitare di assumere donne che si apprestano a diventar mamme. Ciò che ha aperto la mente della English Coach brianzola è anche il contesto in cui vive” spiegano dall’azienda.

“Una cosa che ci tengo a sottolineare, è che mentre molti etichettano la donna negli Emirati Arabi solo come colei che è costretta ad andare in giro con il capo coperto, qui la considerazione della donna gode di in una galanteria ornai dimenticata in Europa” ha dichiarato Perna con una frase che suona stridente e quasi provocatoria. Tra le 50 imprenditrici italiane che la World Entrepreneurs Day 2022 GammaDonna (Associazione che da vent’anni lavora per ridurre il gender gap in campo socio economico.) ha definito le più innovative del 2022, Monica Perna oggi vive in un contesto che, stando alle sue dichiarazioni, appare molto più aperto, rispetto all’Italia, ad accogliere figure femminili a capo di grosse aziende.”Dubai è una città dove ci sono tantissime donne di successo ai vertici di aziende nel settore immobiliare, della moda, ma anche dell’automobilismo” afferma la English Coach brianzola.

“E’ vero che dal punto di vista burocratico la presenza maschile qui ha un valore patriarcale rilevante” sottolinea la Perna, “ma le donne sono delle figure di riferimento molto rispettate”. “Un contesto in cui AUGE International Consulting consente, dunque, alle sue collaboratrici di lavorare connettendosi da diverse parti del mondo, lasciando loro la libertà di lavorare online secondo un criterio di gestione del tempo che tiene conto delle esigenze della vita personale di ciascuna. In quanto pioniera nel settore dell’E-Learning, nel quale ha introdotto metodologie di didattica originali e all’avanguardia, Monica Perna rappresenta anche un modello per datori di lavoro pronti al rispetto verso le donne”.