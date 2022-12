I 250 lavoratori brianzoli che hanno trovato sotto l'albero 1.000 euro (netti)

Malgrado le difficoltà l'azienda ha deciso di andare incontro ai suoi 250 dipendenti. Perché se per la ditta - visti i tempi - ci sono stati importanti rincari, le stesse difficoltà le avevano anche quelle 250 famiglie che andavano avanti proprio grazie al lavoro.

Da qui la scelta di Claudio Ongis, fondatore del Gruppo Cmo azienda che ha le sue principali sedi a Cesano Maderno e Monza, oltre ad una sede a Stezzano nelle bergamasca - di donare mille euro netti a ogni lavoratore.

"Una decisione arrivata in modo spontaneo - fanno sapere dall'azienda -. Siamo un’azienda a conduzione familiare e siamo alla seconda generazione. Da sempre mettiamo al centro l'attenzione alle persone e il benessere dei nostri collaboratori che sono in azienda da anni. Fortunatamente abbiamo un bassissimo turnover".

Oltre al welfare aziendale nel 2022 l’azienda ha subito forti aumenti per i prezzi delle materie prime, ricambi, trasformazioni, imballi e spedizioni e dunque ha colto il disagio delle famiglie nel far fronte alle bollette, al caro vita in generale. Da qui la scelta di aiutare i suoi dipendenti ad affrontare questo delicato momento storico. Con un aiuto che è arrivato fin da subito quando, al rientro delle vacanze estive, le famiglie brianzole hanno dovuto fare i conti con l'impennata dei costi. "Il nostro fondatore ha perciò deciso di andare incontro ai suoi 250 dipendenti erogando un bonus di 1.000 euro netti: 500 già date a settembre, e le altre entro la fine dell'anno. Ci auguriamo che altri imprenditori seguano questa linea".