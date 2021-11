La vetrina virtuale del commercio locale prende forma grazie agli studenti: ecco Brianza Delivery

Vetrine virtuali per dare un contributo reale al commercio locale. Prende forma la piattaforma di marketplace digitale brianza.delivery (https://brianza.delivery), il portale web ideato per dare ulteriore slancio al commercio del Distretto Urbano di Lissone. Costruita l’infrastruttura digitale che ospiterà le attività del territorio, ora entra nel vivo la fase di raccolta dei contenuti fotografici, video e testuali che andranno a completare l’offerta al pubblico: un momento che vedrà coinvolti più partner per giungere entro alcune settimane alla messa on-line ufficiale.

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti. Anche grazie ad un contributo regionale di 80mila euro, l’Amministrazione Comunale di Lissone ha finanziato con 40mila euro il lancio di una iniziativa online pensata per sostenere a 360 gradi il tessuto commerciale locale. Una proposta totalmente gratuita per tutti gli aderenti, che avranno così la possibilità di generare contatti (e nuove opportunità di vendita) aprendosi idealmente a tutta l’Italia e superando i confini territoriali che inevitabilmente incidono sulle possibilità di vendita in presenza. Il progetto ha già ricevuto il via libera dalla Cabina di regia del DUC di Lissone ed ora è pronto ad entrare nel vivo con lo sviluppo della piattaforma dedicata.

Il progetto per gli studenti

Un ruolo operativo lo avranno in questa fase gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Meroni”: saranno loro ad entrare fisicamente nelle attività interessate all’iniziativa e a realizzare il materiale grafico, fotografico, social e testuale che servirà per promuovere gli esercenti su brianza.delivery; la loro partecipazione avverrà nell’ambito del progetto di alternanza Scuola – Lavoro che li vedrà, per tre settimane, attivamente coinvolti nella costruzione di contenuto da inserire sul portale. I ragazzi, appartenenti alla classe 4TGC4 dell'indirizzo Tecnico "Grafica e Comunicazione", potranno coadiuvare le attività anche nella ri-formulazione grafica dei listini prezzi e delle pubblicità con cui richiamare l’attenzione dei visitatori, mettendo così a disposizione le competenze acquisite nel prestigioso istituto scolastico lissonese. L’iniziativa è stata presentata ai ragazzi dell’Istituto Meroni che, a partire dalle prossime settimane, saranno poi protagonisti “sul campo” col reperimento di tutte le informazioni necessarie a creare le pagine dedicate alle attività. Contestualmente, tramite il link https://brianza.delivery, chiunque fosse interessato ad aderire all’iniziativa potrà registrarsi nel form dedicato per poi essere contattato dai promotori del progetto.

“Il progetto Brianza Delivery entra ora nel vivo e si propone come una piattaforma digitale capace di sfruttare le straordinarie potenzialità del web, di strategie target-oriented e di e-commerce simili a quelli che già quotidianamente vengono utilizzati da milioni di utenti - commenta Alessandro Merlino, assessore con delega al Marketing Territoriale - La piattaforma riservata al tessuto locale offrirà ai nostri esercenti un canale di vendita online alternativo a quello dei propri canali digitale. È una sfida che ci vede impegnati su più fronti con un unico obiettivo: portare le vetrine delle nostre realtà commerciali nel mondo di internet, creando ulteriori occasioni di vendita per le nostre attività”.

Come funziona

La piattaforma dedicata al commercio locale sarà un innovativo spazio virtuale nel quale i cittadini potranno trovare i negozi della loro città e avranno modo di contattarli direttamente per eseguire degli ordini, fare prenotazioni o richiedere informazioni. Per alcuni sarà uno strumento di vendita che si affiancherà ai propri siti web e canali social, per altri invece potrà essere il primo “sbarco” nel mondo di internet, senza costi per il periodo di avviamento del progetto. La piattaforma consentirà due distinte aree di accesso: una per le attività (che potranno gestire in autonomia la propria scheda con informazioni, prodotti e servizi, informazioni di consegna e ordini) e una per l’utenza, che potrà sfogliare cataloghi e prodotti, loggarsi per effettuare ordini, consultare il proprio storico ordini e naturalmente procedere all’acquisto scegliendo la modalità di pagamento desiderata. Oltre a brianzadelivery.it, prosegue anche lo sviluppo della sezione relatività alle attività lissonesi su una piattaforma nazionale di e-commerce che oggi coinvolge numerose imprese italiane ed offre un’esperienza a 360 gradi di shopping online.